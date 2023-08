Xplore offrira l’Internet haute vitesse aux Canadiens des régions rurales via Jupiter 3

Le fournisseur d’accès Internet rural Xplore Inc. a annoncé qu’il offrira un accès Internet par satellite plus rapide aux Canadiens dans les régions rurales cet automne, à la suite du lancement réussi du satellite JUPITER 3 de prochaine génération.

Le satellite a été lancé vendredi depuis l’historique Kennedy Space Center sur une fusée SpaceX Falcon Heavy, et a rapidement commencé à envoyer et à recevoir ses premiers signaux.

Hughes Network Systems, une filiale d’EchoStar, vante les mérites de Jupiter 3 comme étant le « satellite à la capacité et aux performances les plus élevées » qu’elle ait jamais lancé.

Le satellite, a déclaré Hughes, prendra également en charge le Wi-Fi en vol, les connexions maritimes, les réseaux d’entreprise et le « backhaul » pour les exploitants de réseaux mobiles, ainsi que les solutions Wi-Fi communautaires.

Xplore a déclaré que son nouveau service à large bande comprendra des vitesses de 100 Mbps, une installation professionnelle et aucun coût initial de matériel, ainsi qu’un support client basé au Canada 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

L’entreprise basée au Nouveau-Brunswick offre également une couverture sans fil fixe 5G à des vitesses d’au moins 100 Mbps dans le Canada atlantique, avec des déploiements prévus en Ontario et en Alberta dans les mois à venir, ainsi que des offres de fibre optique au Québec, en Ontario, au Manitoba, en Alberta et Canada atlantique.

L’Internet par satellite Starlink a été offert aux Canadiens dans des endroits éloignés depuis son arrivée dans ce pays en 2020 et a même eu les vitesses de téléchargement et de téléchargement les plus rapides parmi les fournisseurs de satellites au Canada au premier trimestre 2023, ont révélé les dernières données de test de vitesse d’Ookla. L’entreprise offre un service Internet haute vitesse pour 140 $ CA par mois, plus des coûts de matériel de 759 $ CA, avec auto-installation. Ceux qui se trouvent dans « certaines régions rurales du Canada » peuvent acheter le matériel Starlink à 199 $ CA dans le cadre d’une offre à durée limitée.

Le président et directeur commercial de Xplore, Rizwan Jamal, a déclaré à Global News que la société avait été confrontée à des défis ces dernières années avec l’arrivée du service Starlink de SpaceX. Mais son nouveau service Internet, selon Xplore, offrira une « offre haut débit maison » aux Canadiens des régions rurales.

Des détails spécifiques sur la disponibilité et les prix seront disponibles à l’approche du lancement du service, a indiqué la société.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.