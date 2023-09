L’association des télécommunications offre des conseils pour préparer l’Internet et les téléphones portables en vue de la saison des tempêtes

L’Association canadienne des télécommunications (ACT) a lancé une campagne de sensibilisation, partageant les meilleures pratiques pour se préparer aux pannes potentielles d’électricité et de réseau avant la saison des tempêtes, en particulier alors que les Canadiens de l’Atlantique se préparent à affronter des conditions météorologiques extrêmes ce week-end.

« Les événements météorologiques extrêmes comme les ouragans, les incendies de forêt et les tempêtes de neige et de verglas sont de plus en plus courants, mettant les Canadiens en danger et endommageant leurs biens », a déclaré le président et chef de la direction de l’ACT, Robert Ghiz. « Alors que les fournisseurs de télécommunications investissent continuellement pour renforcer leurs réseaux afin de mieux résister à ce type d’événements, l’alimentation électrique, les poteaux, les câbles et autres équipements peuvent toujours être touchés, affectant parfois les performances du réseau ou même provoquant des pannes de service temporaires. C’est pourquoi nous recommandons aux individus de prendre les précautions nécessaires pour les aider à rester connectés lorsque cela compte le plus. »

La campagne comprend les étapes à suivre avant qu’une tempête ne frappe, pendant et après la tempête.

Avant une tempête, l’association recommande aux individus de surveiller la météo, de se préparer aux alertes d’urgence, de charger leurs appareils et de disposer d’une alimentation de secours pour alimenter les équipements de communication essentiels comme un modem Internet, un routeur Wi-Fi et un téléphone sans fil.

Pendant la tempête et immédiatement après, il est conseillé aux utilisateurs de préserver la batterie de leurs appareils en réduisant la luminosité de l’écran et en désactivant les services Bluetooth, Wi-Fi et de localisation lorsqu’ils n’en ont pas besoin. Évitez également d’utiliser les réseaux sans fil mobiles pour des utilisations Internet gourmandes en données et non liées à des urgences, comme la diffusion de vidéos.

De plus, l’association recommande aux utilisateurs d’envoyer des SMS ou des courriels pour interagir avec les autres et d’éviter de passer des appels téléphoniques (sauf si nécessaire), afin d’éviter la congestion du réseau et de garder les appels téléphoniques aussi courts que possible.

De plus, si un appel n’est pas connecté, attendez au moins 10 secondes avant de recomposer. Il en va de même pour les appels au 9-1-1, étant donné que la connexion peut prendre plus de temps en raison de la congestion accrue du réseau à la suite d’une urgence. Si les utilisateurs ne parviennent toujours pas à passer un appel au 9-1-1, ils peuvent essayer de retirer ou désactiver la carte SIM de leur appareil, car dans de rares circonstances, la présence de la carte SIM peut empêcher un appareil de se connecter à un fournisseur de service alternatif.

L’ACT a expliqué : « Le service de téléphonie mobile est conçu pour les appels 9-1-1 par défaut vers n’importe quel réseau sans fil disponible, donc appeler le 9-1-1 sur votre téléphone mobile peut toujours être possible même si votre fournisseur de services ne dispose pas d’un une tour de téléphonie cellulaire opérationnelle à proximité ou si votre téléphone n’a pas de carte SIM. »

De plus, lors d’un appel au service 9-1-1, l’ACT recommande aux individus d’utiliser leur téléphone fixe afin de contribuer à réduire le trafic sur les réseaux mobiles.

La campagne de sensibilisation comprendra des publicités imprimées et en ligne diffusées dans les provinces de l’Atlantique au cours des quatre prochaines semaines, ainsi que le lancement d’un nouveau site Web dédié au partage des meilleures pratiques.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.