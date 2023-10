CIRA et SIDN vont créer une nouvelle plateforme de registre de domaines

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA), qui gère le domaine Internet de premier niveau (TLD) .CA, et SIDN, son homologue aux Pays-Bas qui gère le TLD .NL, ont annoncé un partenariat pour développer, promouvoir et prendre en charge la plateforme de registre CIRA.

En vertu de l’accord, la base de code et la propriété intellectuelle de la plateforme CIRA seront transférées à une société canadienne détenue et gérée conjointement, et SIDN migrera .NL, le quatrième plus grand TLD de code de pays (ccTLD) au monde, à la nouvelle plateforme.

« Une fois la migration terminée, .NL fonctionnera sur une nouvelle version infonuagique de la plateforme de registre actuelle de CIRA avec les fonctionnalités et caractéristiques dont SIDN a besoin pour gérer efficacement le registre », indique un communiqué de presse. Il précise également que les deux organisations collaborent au développement de nouvelles fonctionnalités, à l’intégration de nouvelles technologies et à l’élargissement des opportunités de marché pour la plateforme.

« Alors que nous entrons dans une nouvelle phase pour l’industrie des noms de domaines, une phase de concurrence croissante, de consolidation et de nouvelles technologies, il est essentiel que les TLD partageant les mêmes idées travaillent ensemble », a déclaré Byron Holland, président et chef de la direction (PDG) de CIRA.

« SIDN est un excellent partenaire pour cette entreprise ; sa longue histoire de leadership et d’innovation dans notre industrie ne fera que contribuer à renforcer et à protéger la plateforme qui gère à la fois .CA et bientôt .NL, tout en contribuant à construire une plateforme en ligne pour des communautés similaires à travers le monde.

Roelof Meijer, PDG de SIDN, a déclaré : « Cette collaboration stratégique unique offre à SIDN et CIRA de nombreux avantages et perspectives. Il y a des avantages à court terme, notamment grâce à la mise en service accélérée d’un nouveau système d’enregistrement ultramoderne, à des coûts et à des risques inférieurs à ceux d’une construction en interne à partir de zéro. Et il y a des avantages et des perspectives à long terme grâce à un coût total de possession réduit, un développement plus rapide, un plus grand bassin d’expertise et un impact dans notre secteur en offrant un système d’enregistrement “le meilleur de sa catégorie” pour ses pairs.

Les détails financiers de l’entente n’ont pas été révélées.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.