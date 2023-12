Deux personnes accusées des meurtres du fondateur de Softimage et de sa compagne

La police de la Dominique a inculpé deux Américains, Jonathan Scott Lehrer et Robert Snyder Jr., des meurtres du fondateur de Softimage, Daniel Langlois, et de sa compagne, Dominique Marchand, dont les corps ont été retrouvés vendredi dernier dans une voiture incendiée.

MM. Lehrer et Snyder sont accusés des meurtres de Daniel Langlois et Dominique Marchand à la plantation de chocolat de Lehrer, Bois Cotlette Estate, entre le 29 novembre et le 2 décembre. Ils ont été placés en détention dans l’attente d’une enquête préliminaire le 15 mars 2024, lorsque le tribunal déterminera s’il existe des preuves suffisantes pour aller en procès.

Daniel Langlois et Dominique Marchand avaient été portés disparus la semaine dernière, et les restes de deux individus ont été découverts vendredi dans un véhicule correspondant à la description de leur voiture. Les corps ont été brûlés au point de devenir méconnaissables, la police a donc dû s’appuyer sur des preuves circonstancielles pour les identifier.

MM. Langlois et Lehrer étaient impliqués dans un différend juridique de longue date concernant l’utilisation de la route publique Morne Rouge, qui traversait la propriété de Lehrer en direction de l’éco-station et de l’hôtel appartenant à au couple Langlois et Marchand. Lehrer avait obstrué la route pour empêcher l’accès, ce qui a incité Daniel Langlois à intenter une action en justice. Les tribunaux lui donnèrent raison et M. Lehrer reçut l’ordre de débloquer la route. En 2019, la Haute Cour de la Dominique a confirmé la décision selon laquelle il s’agissait d’une voie publique.

Une cérémonie commémorative a eu lieu le 7 décembre sur l’île de la Dominique pour Daniel Langlois et Dominique Marchand. Elle a été diffusée en direct sur YouTube et Facebook. Plus de 15 organisations locales y participaient.

Un communiqué précise : « Plongeurs, pêcheurs, écologistes : toutes les forces de la société dominicaine se mobilisent pour les défunts. Ils se retrouveront dans la baie de la Soufrière, au large et sur la jetée. Au coucher du soleil, les Dominicains pagayeront et formeront un cercle, symbole de la communauté et de la résilience de ce couple exceptionnel », explique Simon Walsh, de la Fondation REZDM (Resilient Dominica Project).

« Une minute de silence sera observée à 16h34 alors que des fleurs seront lancées au milieu du cercle en mer et des chants traditionnels s’élèveront, chantés a cappella par les chanteurs Sisserou rassemblés sur la jetée lors d’une veillée aux chandelles. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.