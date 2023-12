IBM lance le Quantum System Two, propulsé par le nouveau processeur Heron

Dans le cadre du IBM Quantum Summit lundi à New York, IBM a lancé le IBM Quantum Heron, un processeur de 133 qubits qui, selon lui, offre une réduction des erreurs jusqu’à cinq fois supérieure à celle de son prédécesseur.

Le nouveau processeur alimente le IBM Quantum System Two, qui a également été dévoilé lors de l’événement. IBM a déclaré qu’il s’agit du premier ordinateur quantique modulaire de l’entreprise, qui constitue la pierre angulaire de l’architecture de calcul intensif centrée sur le quantique d’IBM. La première unité, alimentée par trois processeurs IBM Heron, est opérationnelle dans les installations d’IBM à Yorktown Heights, dans l’État de New York.

« Nous sommes fermement dans l’ère dans laquelle les ordinateurs quantiques sont utilisés comme un outil pour explorer de nouvelles frontières de la science », a déclaré Dario Gil, vice-président senior et directeur de la recherche d’IBM, dans un communiqué. « Alors que nous continuons à faire progresser la façon dont les systèmes quantiques peuvent évoluer et apporter de la valeur grâce à des architectures modulaires, nous augmenterons encore la qualité d’une pile technologique quantique à l’échelle industrielle – et la remettrons entre les mains de nos utilisateurs et partenaires qui repousseront les limites de des problèmes plus complexes. »

Parallèlement à l’annonce du système, IBM a dévoilé sa feuille de route de développement quantique, désormais étendue jusqu’en 2033, qui comprend de nouveaux objectifs pour améliorer la qualité des opérations de porte et ainsi augmenter la taille des circuits quantiques.

Le matériel n’est pas très utile sans logiciel, c’est pourquoi IBM a annoncé que Qiskit 1.0, la première version stable de son kit de développement de logiciels quantiques, sera disponible en février 2024, et a introduit Qiskit Patterns, que la société a décrit comme « un modèle de programmation décrivant la structure des programmes quantiques et un cadre logique pour créer des algorithmes et des applications quantiques à grande échelle ».

« En tirant parti de la composabilité, de la conteneurisation et de l’abstraction fournies par Qiskit Patterns, les utilisateurs peuvent créer de manière transparente des algorithmes et des applications quantiques à partir d’un ensemble de blocs de construction fondamentaux et exécuter ces modèles à l’aide d’une infrastructure informatique hétérogène telle que Quantum Serverless ».

IBM peaufine également son modèle de base pour permettre à l’IA générative, via Watsonx, d’aider à automatiser le développement de code quantique pour Qiskit.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.