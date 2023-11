Microsoft embauche Sam Altman et Greg Brockman pour diriger la nouvelle unité d’IA alors que la crise s’aggrave chez OpenAI

Dans un autre tournant majeur dans la saga du leadership d’OpenAI, le PDG déchu Sam Altman, qui aurait négocié son retour dans l’entreprise, a été recruté, avec le co-fondateur d’OpenAI, Greg Brockman, pour diriger une unité de recherche avancée sur l’IA chez Microsoft.

Le PDG de Microsoft, Satya Nadella, a fait cette annonce sur X (anciennement Twitter) dimanche soir.

Greg Brockman a révélé plus tard que ses collègues d’OpenAI Jakub Pachocki, directeur de la recherche, le chercheur scientifique Szymon Sidor et le responsable de la préparation Aleksander Madry se joignaient également à la nouvelle unité de Microsoft.

Satya Nadella a déclaré sur X : « Je suis très heureux de vous voir, Sam, vous joindre en tant que PDG de ce nouveau groupe qui donne un nouveau rythme à l’innovation. Nous avons beaucoup appris au fil des années sur la manière de donner aux fondateurs et aux innovateurs un espace pour construire des identités et des cultures indépendantes au sein de Microsoft, notamment GitHub, Mojang Studios et LinkedIn, et j’ai hâte que vous fassiez de même. »

Pendant ce temps, chez OpenAI, la PDG par intérim Mira Murati a déjà été remplacée par le co-fondateur et ancien PDG de Twitch, Emmett Shear, qui prévoit embaucher un enquêteur indépendant pour enquêter sur le processus qui a conduit au licenciement d’Altman, selon The Verge.

Cela ne sera peut-être pas suffisant ; Wired a rapporté hier matin que plus de 500 employés d’OpenAI avaient signé une lettre adressée au conseil d’administration pour protester contre le licenciement de Sam Altman et menaçant de le suivre chez Microsoft. La journaliste Kara Swisher a publié la lettre sur X.

Elle disait en partie : « vos actions ont montré clairement que vous êtes incapable de superviser OpenAI. Nous sommes incapables de travailler pour ou avec des personnes qui manquent de compétence, de jugement et de souci de notre mission et des employés ».

Elle ajoute qu’à moins que tous les membres actuels du conseil d’administration ne démissionnent, que deux nouveaux membres indépendants principaux ne soient nommés et que Sam Altman et Greg Brockman ne soient réintégrés, les signataires prendront des mesures « immédiatement ».

Peu de temps avant la publication de la lettre, l’un des signataires, le scientifique en chef (et membre du conseil d’administration) Ilya Sutskever, qui, selon Wired, aurait été accusé d’avoir coordonné l’action du conseil d’administration contre Sam Altman, a publié sur X : « Je regrette profondément ma participation aux actions du conseil d’administration. Je n’ai jamais eu l’intention de nuire à OpenAI. J’aime tout ce que nous avons construit ensemble et je ferai tout ce que je peux pour réunir l’entreprise. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.