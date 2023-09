Inauguration à Bromont du premier ordinateur quantique IBM Quantum System One au Canada

Le Québec vient de consolider sa position de leader dans le domaine de l’informatique quantique. La Plateforme d’innovation numérique et quantique du Québec (PINQ²) et l’Université de Sherbrooke, procédaient vendredi, en collaboration avec IBM, à l’inauguration historique d’un IBM Quantum System One à Bromont. Il s’agit d’un tournant majeur dans le domaine de l’informatique et pour tous les secteurs de l’innovation au Québec et PINQ² sera le seul administrateur et exploitant d’un IBM Quantum System One au Canada. C’est par ailleurs l’un des systèmes quantiques les plus avancés de la flotte mondiale d’ordinateurs quantiques d’IBM.

En plus d’avoir accès à un IBM Quantum System One, le centre de calcul de haute performance (HPC) installé au Quartier Humano à Sherbrooke permettra à PINQ² d’offrir une approche d’informatique hybride. Cela permettra d’offrir aux entreprises un accès à une gamme complète de services d’informatique quantique hybride.

« Le Québec franchit aujourd’hui un pas de géant dans une filière stratégique d’avenir. Avec l’arrivée de l’ordinateur quantique d’IBM, c’est un message clair qui est envoyé : le travail que nous menons dans nos zones d’innovation DistriQ, à Sherbrooke, et Technum Québec, à Bromont, démontre que le Québec a le talent et le savoir-faire nécessaires pour devenir l’un des plus grands leaders mondiaux dans les sciences quantiques. » a déclaré Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

C’est dans le cadre du partenariat entre PINQ² et IBM annoncé en juillet 2023 que les deux partenaires dirigeront un groupe de travail quantique dédié à l’exploration de l’informatique quantique pour développer des solutions aux défis de la durabilité. Ce dernier sera soutenu par les contributions précieuses des membres fondateurs : Hydro-Québec et l’Université de Sherbrooke par le biais de son Institut Quantique.

« Dans le contexte des transitions énergétique et numérique en cours, le secteur de l’énergie a dès maintenant des besoins en calculs toujours plus performants pour la recherche-développement ou la mise en œuvre de diverses applications, et ces besoins seront en forte croissance au cours des prochaines années », a pour sa part déclaré Christian Bélanger, directeur principal, Recherche et innovation, Hydro-Québec. « En tant que centre de recherche déjà à pied d’œuvre face aux défis de la transition énergétique, nous sommes convaincus que les technologies quantiques comme celle de PINQ2 offrent des perspectives porteuses d’avenir et d’importants gisements de valeur en termes de solutions technologiques et énergétiques pour Hydro-Québec. Nous comptons bien sûr en explorer et en exploiter le potentiel au fur et à mesure que ces technologies gagneront en maturité. »

PINQ² est actuellement la seule entité à offrir l’accès à un IBM Quantum System One situé au Canada, ce qui positionne le Québec comme « le seul endroit au monde, en dehors des États-Unis, à être engagé dans un IBM Discovery Accelerator associé à sa propre infrastructure de calcul de haute performance et à un ordinateur quantique entièrement dédié à la recherche et à l’innovation industrielle ».

PINQ², la Plateforme d’innovation numérique et quantique est un organisme à but non lucratif créé par l’Université de Sherbrooke et le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie du Québec en 2020. Il a pour mission d’accompagner les organisations vers une transformation numérique accélérée, d’accentuer la collaboration et de simplifier le transfert technologique entre l’industrie et la recherche, en plus de former les talents de demain.