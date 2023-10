L’Opération haute vitesse va bon train alors que Cogeco et Xplore complètent chacune l’expansion de leur réseau au Québec

Cogeco Connexion, une filiale de Cogeco Communications, offre désormais ses services aux 180 municipalités qui lui avaient été attribuées dans le cadre de l’Opération haute vitesse, un projet majeur visant à brancher tous les québécois et québécoises à l’internet haute vitesse. C’est plus de 7 000 kilomètres de fibres au total que Cogeco a déployé en un temps record dans le cadre de cette opération

« Je crois que les grands gagnants dans ce projet, ce ne sont pas seulement les Québécois et les Québécoises, ce sont aussi nos employés », déclare Nancy Audette, vice-présidente et directrice générale, consommateurs pour le Québec chez Cogeco Connexion, dans un communiqué. « Nous sommes fiers d’eux, et eux-mêmes peuvent être fiers du travail accompli! Ils se sont relevé les manches comme jamais auparavant et par leur détermination ont pu contribuer à un projet colossal et historique pour le Québec ! Ce qui me rend fière également, c’est lorsque nous allons dans les régions lors d’activités ou d’événements et que les citoyens nous disent à quel point ils sont heureux d’être enfin connectés à notre réseau et de pouvoir bénéficier d’une vitesse de connexion en région aussi excellente que dans les grands centres urbains. »

En outre, l’Ontarienne Xplore a elle aussi annoncé avoir complété sa part de l’Opération haute vitesse. Ce sont donc plus de 33 000 résidences et entreprises en région qui ont dorénavant accès à son service Xplore Fibre pouvant atteindre 1 gigabit par seconde.

Xplore a investi plus de 132 M$ pour ajouter 2 700 kilomètres à son réseau par fibre optique pour maintenant rejoindre les MRC Pontiac, Les Sources, La Vallée-de-la-Gatineau, La Tuque, Papineau et une partie de la MRC Haut Saint-François. Plus de 400 ouvriers locaux ont travaillé sur ce projet d’expansion, ce qui a contribué à l’essor économique de plusieurs régions rurales québécoises, indique la société.

« Notre clientèle est au cœur de toutes nos activités, et cette expansion de notre réseau par fibre optique témoigne de notre engagement à lui offrir la meilleure expérience Internet qui soit », a déclaré Rizwan Jamal, président-directeur général de Xplore. « Nous savons qu’une connexion haute vitesse fiable est cruciale de nos jours, et nous sommes fiers de pouvoir bien servir tous nos abonnés qui ont choisi d’habiter en région. »