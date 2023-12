La CDPQ investit dans Cogeco Communications à la suite du rachat du bloc d’actions détenues par Rogers. Une fois la transaction complétée, la CDPQ détiendra 350 M$ du capital de l’entreprise québécoise qui figure parmi les 10 principaux câblodistributeurs en Amérique du Nord, indique un communiqué.

On se souviendra que la CDPQ avait initialement investit dans Cogeco en 2013, sous la forme d’un prêt de 50 M$. En 2017, elle avait également participé, à hauteur de 315 M$ US, à la transaction qui a permis l’acquisition PAR Cogeco des systèmes de câblodistribution de MetroCast aux États-Unis, une transaction de 1,4 G$ US.

« Déjà active auprès de Cogeco Communications dans le cadre d’acquisitions passées, la CDPQ tient à appuyer les projets de croissance de cette importante entreprise du secteur des télécommunications alors que les besoins en connectivité continuent de prendre de l’ampleur », déclare Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec de la CDPQ. « Le rachat de ce bloc majeur d’actions, orchestré par la CDPQ, est clé pour la société et la poursuite de son plan de développement dans le marché nord-américain. »

De son côté, Philippe Jetté, président et chef de la direction de Cogeco inc. et de Cogeco Communications inc. affirme : « Nous sommes ravis d’avoir la CDPQ encore plus présente à nos côtés », a déclaré « Cette transaction constitue une occasion unique pour nous d’accroître la valeur actionnariale, tout en poursuivant la mise en œuvre de notre plan stratégique. »

Cogeco fournit, par l’entremise de ses unités d’affaires Cogeco Connexion, au Canada, et Breezeline, aux États-Unis, des services d’accès à l’Internet, de vidéo et de téléphonie dans les provinces du Québec et de l’Ontario ainsi que dans treize États des États-Unis.