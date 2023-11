Balado Hashtag Tendances, 23 novembre 2023 — Crise chez OpenAI, des puces Microsoft et investissements majeurs au Québec pour Microsoft

Balado Hashtag Tendances, 23 novembre 2023 — Cette semaine : Grave crise à la tête d’OpenAI, Microsoft conçoit ses propres processeurs et investissements de 500 M$ de Microsoft au Québec.

Grave crise à la tête d’OpenAI

OpenAI, la société d’intelligence artificielle derrière ChatGPT traverse, depuis près d’une semaine, une crise sans précédent à la suite du congédiement de son PDG et co-fondateur, Sam Altman.

La saga a débuté vendredi dernier lorsqu’on apprenait le congédiement de Sam Altman qui, selon un article du blog de la société « faisait suite à un processus d’examen délibératif du conseil d’administration, qui a conclu qu’il n’était pas toujours franc dans ses communications avec le conseil, ce qui entravait sa capacité à s’acquitter de ses responsabilités ». Dans l’intérim, la société avait nommé Mira Murati, jusque-là directrice de la technologie, pour le remplacer.

La société annonçait également que Greg Brockman, également co-fondateur de la société, perdait son poste de président du conseil d’administration tout en demeurant président de l’entreprise, relevant de la nouvelle PDG. Cependant, Brockman annonçait peu après sa démission.

Mais la saga était loin d’être terminée alors que Microsoft, un important bailleur de fonds d’OpenAI, annonçait avoir embauché Sam Altman et Greg Brockman pour diriger une unité de recherche avancée sur l’IA. Brockman révélait plus tard que ses collègues d’OpenAI Jakub Pachocki, directeur de la recherche et les chercheurs scientifiques Szymon Sidor et Aleksander Madry se joignaient également à la nouvelle unité de Microsoft.

Pendant ce temps, une levée de boucliers s’organisait au sein de la société alors que plus de 500 des quelque 700 employés signaient une lettre adressée au conseil d’administration pour protester contre le licenciement de Sam Altman, menaçant de le suivre chez Microsoft. Ils exigeaient en outre que tous les membres actuels du conseil d’administration démissionnent, que deux nouveaux membres indépendants principaux soient nommés et que Sam Altman et Greg Brockman soient réintégrés.

Le même jour, on apprenait le remplacement de la PDG par intérim Mira Murati par le co-fondateur et ancien PDG de Twitch, Emmett Shear.

Dans un dernier chapitre, on apprenait mardi soir que Sam Altman, retrouverait son poste au sein d’OpenAI. Sur son blog, la société expliquait : « Nous avons conclu un accord de principe pour que Sam Altman revienne à OpenAI en tant que PDG avec un nouveau conseil d’administration initial composé de Bret Taylor (en tant que président), Larry Summers et Adam D’Angelo. »

Quant à Greg Brockman, il a annoncé sur X que lui aussi reviendrait dans l’entreprise.

The Verge, rapportait hier matin que toutes les parties avaient convenu d’une enquête indépendante sur le fiasco tout en précisant que « d’après [des] conversations avec les personnes impliquées, la lutte de pouvoir au centre de tout cela ne semble pas encore complètement terminée ».

Microsoft conçoit ses propres processeurs

Microsoft a développé sa propre puce d’IA qui peut être utilisée pour former de grands modèles de langage et potentiellement éviter une dépendance coûteuse à l’égard de Nvidia. Microsoft a également développé un processeur basé sur Arm pour les charges de travail infonuagiques. Les deux puces sont conçues pour alimenter ses centres de données Azure et préparer l’entreprise et ses clients à un avenir centré sur l’IA.

La nouvelle puce d’IA Azure Maia et le processeur Azure Cobalt sont tous deux construits en interne chez Microsoft, combinés à une refonte en profondeur de l’ensemble de sa gamme de serveurs infonuagiques pour optimiser les performances, la puissance et les coûts.

Le processeur Azure Cobalt est une puce à 128 cœurs construite sur une conception CSS Arm Neoverse et personnalisée pour Microsoft. Il est conçu pour alimenter les services infonuagiques généraux sur Azure.

Quant à la puce d’IA Maia 100 de Microsoft, elle est conçue pour exécuter des charges de travail d’IA dans le nuage, telles que la formation et l’inférence des grands modèles de langage. Elle sera utilisée pour alimenter certaines des plus grandes charges de travail d’IA de l’entreprise sur Azure, notamment dans le cadre du partenariat de plusieurs milliards de dollars avec OpenAI, dans lequel Microsoft gère toutes les charges de travail d’OpenAI. Le géant du logiciel a d’ailleurs collaboré avec OpenAI sur les phases de conception et de test de la puce Maia.

Investissements de 500 M$ de Microsoft au Québec

Microsoft a annoncé mercredi son intention d’élargir son empreinte actuelle d’infrastructure infonuagique au Québec.

C’est ainsi qu’au cours des deux prochaines années, Microsoft investira 500 millions de dollars américains dans l’expansion de son infrastructure infonuagique et d’intelligence artificielle à grande échelle au Québec. L’investissement aura pour effet d’augmenter la taille de l’infrastructure infonuagique de Microsoft de 750 % à l’échelle du Canada.

L’annonce coïncide avec la publication d’un rapport d’Ernst & Young qui a révèle que Microsoft et son écosystème au Québec, qui inclut plus de 3 200 partenaires, soutiennent plus de 57 000 emplois et contribuent plus de 6,4 milliards de dollars annuellement au PIB du Québec.

Ces investissements en infrastructure numérique de augmenteront les capacités informatiques québécoises d’environ 240 % au cours des trois prochaines années. Cela accélérera également le rythme de l’innovation en matière d’IA et permettra aux organisations québécoises de s’appuyer davantage sur la capacité importante déjà en place au Québec, explique Microsoft dans un communiqué.

La construction des nouveaux centres de données devrait commencer dans les mois à venir à L’Ancienne-Lorette, Donnacona, Saint-Augustin-de-Desmaures, et Lévis. Microsoft veillera à ce que ceux-ci contribuent à atteindre les objectifs de développement durable de l’entreprise, à savoir atteindre la carbonégativité, un bilan de consommation d’eau positif et l’objectif zéro déchet d’ici 2030.

Écoutez également :

