Microsoft parsème du Copilot partout au Ignite 2023

La semaine dernière, dans le cadre de son événement Ignite, Microsoft a brandi son couteau suisse Copilot, embarquant l’assistant d’IA dans l’ensemble de ses produits et services.

Le PDG de la société, Satya Nadella, a déclaré : « Microsoft compte plus d’un million d’utilisateurs payants de Copilot dans plus de 37 000 organisations qui s’abonnent à Copilot pour les entreprises, avec une popularité significative en dehors des États-Unis. »

L’entreprise a même décidé que le nom de son robot conversationnel, Bing Chat, « deviendrait simplement Copilot », un changement qui, selon M. Nadella, va au-delà des raisons « cosmétiques » et vise plutôt à créer une expérience utilisateur accessible et simple.

Copilot est également ajouté à une multitude de produits et services, notamment Microsoft Fabric, Azure, Dynamics 365, Microsoft 365, Teams, Viva, Power et bien plus encore.

Même Windows 10 recevra bientôt une mise à jour incluant le Windows Copilot, qui, jusqu’à présent, n’a été déployé que sur Windows 11. Ce ne sera cependant pas tout à fait le même Copilot que celui que les utilisateurs de Windows 11 connaîtront. Microsoft a déclaré que cela était dû au fait que certaines des API sur lesquelles Windows 11 Copilot s’appuie n’existent pas dans Windows 10.

Cette mise à jour de Windows 10 est une surprise, car Microsoft incitait à la mise à niveau vers son produit phare Windows 11, mais selon StatCounter, Windows 10 reste très populaire, représentant environ 68 % de tous les PC Windows, dont beaucoup ne peuvent pas exécuter le système d’exploitation plus récent.

De plus, Microsoft a introduit deux nouveaux assistants Copilot spécifiques à un rôle : Service et ventes, chacun coûtant 50 $US par utilisateur et par mois, et tous deux comprenant une licence Microsoft Copilot pour Microsoft 365.

Lors des interactions avec les clients, les agents pourront poser des questions à Copilot pour le service en langage naturel et recevoir des informations extraites des référentiels de données clients et produits. Il comprendra des intégrations avec Salesforce, ServiceNow et Zendesk.

Copilot pour les ventes cherche à permettre aux vendeurs d’exploiter les avantages de l’IA générative sur tous les flux de travail et domaines de productivité, y compris Microsoft Teams et Word.

Security Copilot

De plus, Microsoft améliore Security Copilot en l’intégrant dans Microsoft Purview. Ceci est conçu pour aider les clients à générer rapidement un résumé complet des alertes et des informations afin d’accélérer les enquêtes et les réponses, de perfectionner la main-d’œuvre et d’utiliser le langage naturel pour définir les requêtes de recherche.

Charlie Bell, vice-président exécutif de Microsoft chargé de la sécurité, de la conformité, de l’identité et de la gestion, a déclaré que l’entreprise réunit trois avantages essentiels qui n’existent nulle part ailleurs : « des renseignements sur les menaces liées aux données à grande échelle, une protection de bout en bout la plus complète et une IA responsable de pointe », qui alimentent tous un « moteur d’innovation ».

« À mesure que la sécurité devient de plus en plus connectée via le nuage, une plus grande visibilité fait tourner la partie traitement du signal du moteur, qui, à son tour, génère des informations conduisant à une meilleure protection », a déclaré Vasu Jakkal, vice-président de la sécurité chez Microsoft.

Microsoft Security Copilot sera également intégré à Microsoft Entra pour aider à enquêter sur les risques liés à l’identité et à résoudre les problèmes d’identité quotidiens.

Construisez votre propre Copilot

Scott Guthrie, vice-président exécutif de l’infonuagique et de l’IA chez Microsoft, a lancé la deuxième journée de l’événement Ignite, rappelant au public que « Microsoft a été fondée en tant que société d’outils de développement et que les développeurs sont restés au centre même de notre mission ».

Voici quelques-uns des nombreux outils dont disposent les développeurs et les entreprises pour pouvoir, comme l’a dit Guthrie, « créer [leurs] propres Copilots » :

Azure AI Studio, annoncé en préversion publique, comprend des modèles de pointe, l’intégration de données pour la génération augmentée de récupération (GAR), des fonctionnalités de recherche intelligente, une gestion de modèles de cycle de vie complet et la sécurité du contenu. Les modèles en tant que service permettent aux développeurs professionnels d’intégrer facilement de nouveaux modèles de base tels que Llama 2 de Meta, Jais de G42, Command de Cohere et les modèles premium de Mistral dans leurs applications. Prompt Flow, un outil d’orchestration permettant de gérer l’orchestration des invites et les LLMOps, est désormais en préversion dans Azure AI Studio Azure AI Content Safety pour permettre aux développeurs d’évaluer les réponses des modèles, de remédier aux dommages et aux risques de sécurité introduits par les LLM, le tout dans une seule plateforme de développement unifiée. GPT-4 Turbo avec Vision, en préversion, bientôt disponible sur le service Azure OpenAI et Azure AI Studio, permettant aux développeurs de fournir des fonctionnalités multimodales dans leurs applications. Nouvelles innovations du service Azure OpenAI, notamment GPT-4 Turbo et DALL-E 3 en préversion dès maintenant et GPT-3.5 Turbo en disponibilité générale fin novembre La recherche vectorielle, une méthode de recherche d’informations dans différents types de données, sera disponible dans Azure AI Search pour renforcer les techniques de récupération d’informations des développeurs et, par conséquent, la qualité des réponses génératives de l’IA.

Protéger les clients qui utilisent Microsoft AI

En septembre, Microsoft a annoncé le Copilot Copyright Commitment, visant à protéger les clients Copilot contre les réclamations pour violation du droit d’auteur. Ceci est étendu aux clients utilisant Azure OpenAI Service.

Microsoft défendra et paiera tout jugement défavorable si des clients commerciaux sont poursuivis pour violation du droit d’auteur pour avoir utilisé les sorties générées par Azure OpenAI Service.

Le programme s’appelle désormais Customer Copyright Commitment (le seul endroit où Microsoft pensait que le nom Copilot n’était pas approprié) et sera disponible à partir du 1er décembre.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.