CGI investira 1 milliard de dollars en intelligence artificielle

Au cours des trois prochaines années, CGI prévoit des investissements d’un milliard de dollars pour soutenir la poursuite de l’expansion de ses services et solutions en intelligence artificielle (IA).

Les plans d’investissement comprennent le développement de ses services de conseil en IA, l’utilisation responsable et éthique de plateformes et d’accélérateurs, l’optimisation de la propriété intellectuelle par l’IA, l’embauche et la formation d’employés à l’échelle mondiale, et l’excellence opérationnelle.

« Depuis plus de vingt ans, CGI propose des technologies d’automatisation intelligente et d’IA dans ses services et solutions, notamment pour nos solutions de propriété intellectuelle, ce qui nous permet de tester et d’entraîner de nouveaux modèles de façon rapide et sûre, puis d’appliquer ces connaissances à notre gamme complète de services », explique George D. Schindler, président et chef de la direction de CGI dans un communiqué. « Aujourd’hui, nos conseillers peuvent tirer parti de cas d’utilisation éprouvés et de solutions sectorielles prêtes à l’usage en IA, soutenus par des ensembles de données spécialisées fiables pour aider les clients à s’orienter dans l’engouement actuel et à réaliser les investissements les plus rentables. »

« Au moment où la prochaine génération d’IA se dessine et les demandes des clients augmentent, nous nous engageons à enrichir notre bassin de talents et nos capacités, conformément à notre stratégie de croissance rentable, interne et par acquisition », poursuit-il. « Selon nous, il s’agit du commencement d’une nouvelle vague d’innovation, et il faut combiner expertise humaine et utilisation éthique de la technologie pour obtenir une valeur commerciale de l’intelligence artificielle. »

La société propose une méthodologie et un cadre de gestion pour l’utilisation responsable de l’intelligence artificielle qui traitent un vaste éventail de risques et de possibilités.

Selon les clients, explique l’entreprise, la force de CGI réside dans sa capacité à tenir des ateliers qui améliorent leurs connaissances de l’IA et de sa valeur pour leurs opérations, à appliquer des méthodologies et des ressources fonctionnelles ou sectorielles pour résoudre leurs problèmes, à créer des ensembles de données et des entonnoirs fiables et de qualité pour entraîner des modèles d’IA, ainsi qu’à voir au transfert des connaissances et à la formation des équipes internes de TI et de développement.

En outre, l’entreprise a accéléré ses investissements dans CGI PulseAI, une plateforme propriétaire d’hyperautomatisation, d’IA conversationnelle et de moteur de décision qui aide les clients à stimuler la croissance et l’efficacité en mettant à profit la valeur des données et des processus d’affaires. PulseAI comprend déjà plus de 35 modèles d’IA pré-entraînés pour produire des résultats avec un taux d’exactitude de plus de 90 %.

CGI a par ailleurs étendu la portée du groupe d’activités et de solutions mondiales sous la responsabilité de Dave Henderson, qui s’intéressera aux solutions et innovations intelligentes qui peuvent accélérer la mise en application des plateformes et technologies basées sur l’IA.