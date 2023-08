Devolutions annonce un partenariat technologique avec ITmanager.net

KPMG et Microsoft ont annoncé ce qu'ils ont décrit comme une « expansion significative de leur relation mondiale qui va remodeler les services professionnels dans un certain nombre de domaines critiques pour l'entreprise, notamment la modernisation de la main-d'œuvre, le développement sûr et sécurisé et l'utilisation d'initiatives d'intelligence artificielle (IA) pour les clients, les industries et la société en général ».