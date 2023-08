Balado Hashtag Tendances, 10 août 2023 — Des améliorations à SGE, Google tente d’attirer les employés au bureau et de nouvelles puces Apple et Nvidia

Balado Hashtag Tendances, 10 août 2023 — Cette semaine : SGE retourne du contenu multimédia, Google offre des chambres à prix réduit à ses employés, Apple achète toute la capacité de production de TSMC et une nouvelle puce Nvidia pour l’intelligence artificielle.

SGE retourne du contenu multimédia

Le Search Generative Experience ou SGE, un moteur de recherche de Google alimenté par l’intelligence artificielle, se dote d’une nouvelle fonctionnalité importante : les images et la vidéo. Si vous avez activé la fonctionnalité SGE basée sur l’intelligence artificielle dans Search Labs, vous commencerez dès maintenant à voir plus de contenu multimédia dans la zone de résumé colorée en haut de vos résultats de recherche. Google travaille également à faire apparaître cette boîte de résumé plus rapidement et à ajouter plus de contexte aux liens qui s’y trouvent.

SGE est peut-être encore en phase « d’expérimentation », mais c’est très clairement l’avenir de la recherche Google. « Cela nous donne vraiment une chance de ne pas toujours être limités par la façon dont la recherche fonctionnait auparavant », a déclaré le PDG de Google, Sundar Pichai, lors de la dernière présentation des résultats financiers d’Alphabet, la société mère de Google. « Cela nous permet de sortir des sentiers battus », a-t-il ajouté, avant de déclarer « qu’avec le temps, ce sera simplement ainsi que fonctionnera la recherche ».

Une critique fréquente au sujet de SGE et sa rapidité – ou plutôt son manque de rapidité. Rendre SGE plus rapide va cependant prendre un certain temps à Google. Tous ces grands outils basés sur des modèles de langage, de SGE et Bing à ChatGPT et Bard, prennent quelques secondes pour générer des réponses à vos questions, et dans le monde de la recherche, chaque milliseconde compte. En juin, Google a déclaré qu’elle avait réduit de moitié le temps d’affichage des résultats.

Google offre des chambres à prix réduit à ses employés

Parlant de Google, on apprenait cette semaine que la société espère attirer les travailleurs au bureau avec une nouvelle offre spéciale d’hébergement dans un hôtel situé sur son campus, mais certains employés ne sont pas convaincus que ce soit une bonne affaire, rapporte CNBC.

La société a déclaré que les employés à temps plein peuvent réserver une chambre dans un hôtel sur le campus de Mountain View, en Californie pour 99 $ la nuit dans le cadre de ce qu’elle considère comme un « spécial été ». L’offre indique qu’elle demeurera valide jusqu’au 30 septembre dans l’espoir qu’elle « facilitera la transition des employés de Google vers le mode de travail hybride ».

Étant donné que la promotion concerne des voyages d’affaires non approuvés, l’entreprise ne remboursera pas leurs séjours, mais demandera aux employés d’utiliser leurs cartes de crédit personnelles, indique la description de l’offre.

« Imaginez simplement qu’il n’y a pas de trajet pour aller au bureau le matin et à la place, vous pourriez avoir une heure de sommeil supplémentaire et moins de frustration », lit-on dans l’annonce. « Ensuite, vous pouvez sortir de votre chambre et prendre rapidement un délicieux petit-déjeuner ou faire de l’exercice avant le début du travail. »

L’annonce poursuit en disant qu’après la fin de la journée de travail, « vous pouvez profiter d’une soirée tranquille sur la terrasse sur le toit ou participer à l’une des activités locales amusantes ».

L’hôtel, qui appartient à Google, est situé sur un campus récent à Mountain View qui a ouvert l’année dernière. Le campus de 42 acres peut accueillir 4 000 employés travaillant sur ses produits publicitaires, a déclaré la société lors de son ouverture.

La région de la baie de San Francisco a certains des coûts immobiliers les plus élevés en partie en raison de l’offre limitée de logements due à des restrictions de zonage vieilles de plusieurs décennies et à une demande élevée, dont la plupart proviennent de travailleurs et de cadres hautement rémunérés dans le secteur technologique environnant. La ville de Mountain View est particulièrement à court de logements et contient de vastes espaces de bureaux, dont beaucoup sont détenus ou loués par Google.

Un porte-parole de Google a indiqué que l’entreprise organise régulièrement des promotions pour que les employés profitent des espaces et des commodités de l’entreprise.

Apple achète toute la capacité de production de TSMC

Ars Technica rapportait cette semaine qu’Apple achèterait toutes puce de 3 nm que TSMC peut fabriquer pour ses iPhones et Mac de nouvelle génération.

La rumeur court depuis plusieurs mois maintenant qu’Apple utilisera un nouveau procédé de fabrication en 3 nm de Taiwan Semiconductor (TSMC) pour ses puces de nouvelle génération, notamment les processeurs de la série M3 pour les Mac et A17 Bionic qui équiperont certains iPhones de nouvelle génération.

Mais de nouveaux rapports de The Information mettent en lumière certaines des conditions favorables qu’Apple a obtenues pour réduire ses coûts : Apple passe d’énormes commandes de puces d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, et en retour, TSMC absorbe le coût des matrices de processeurs défectueuses.

Normalement, les concepteurs de puces doivent payer pour chaque matrice individuelle, qu’elle fonctionne ou non ; c’est l’une des principales raisons pour lesquelles les entreprises (y compris Apple) vendent des puces diminuées qui fonctionnent à des vitesses d’horloge inférieures ou dont certains éléments sont désactivés. De cette façon, ils peuvent récupérer de l’argent investi sur une matrice défectueuse au lieu de tout perdre. Les commandes d’Apple avec TSMC sont apparemment suffisamment importantes pour que TSMC puisse se permettre de ne pas facturer Apple pour les matrices inutilisables.

Les économies peuvent être assez substantielles pour un nouveau procédé de fabrication. The Information indique qu’environ 70 % des premières matrices de 3 nm ont été utilisables, bien que ce nombre puisse changer en fonction de la puce fabriquée et augmente généralement avec le temps à mesure que les processus sont améliorés.

The Information indique par ailleurs qu’Apple était responsable de 23 % des 72 milliards de dollars de revenus que TSMC a réalisés en 2022, faisant d’Apple « de loin le plus gros client de TSMC ». Des rapports circulent depuis des mois selon lesquels Apple aurait acheté à court terme toute la capacité de fabrication de 3 nm de TSMC, et The Information rapporte que la technologie 3 nm de TSMC sera exclusive à Apple pendant « environ un an » avant que la société puisse permettre à toute autre client de l’utiliser.

Une nouvelle puce Nvidia pour l’intelligence artificielle

Nvidia a annoncé mardi une nouvelle puce conçue pour exécuter des modèles d’intelligence artificielle alors qu’elle cherche à repousser ses concurrents dans le domaine du matériel d’intelligence artificielle, notamment AMD, Google et Amazon.

Présentement, Nvidia domine le marché des puces d’intelligence artificielle avec plus de 80 % de part de marché, selon certaines estimations. La spécialité de l’entreprise est les unités de traitement graphique, ou GPU, qui sont devenues les puces préférées des grands modèles d’intelligence artificielle qui qui sont à la base de l’intelligence artificielle générative, tels que Bard de Google et ChatGPT d’OpenAI.

La nouvelle puce de Nvidia, la GH200, possède le même GPU que la puce d’intelligence artificielle la plus haut de gamme actuelle de la société, la H100. Mais la GH200 associe ce GPU à 141 giga octets de mémoire de pointe, ainsi qu’à un processeur central ARM à 72 cœurs.

La nouvelle puce sera disponible auprès des distributeurs de Nvidia au cours du deuxième trimestre de l’année prochaine, a déclaré le PDG de Nvidia Jensen Huang, et devrait être disponible pour échantillonnage d’ici la fin de l’année. Le prix de la nouvelle puce n’a pas été révélé.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 3 août 2023 — Les cartes en ligne, le robot RT-2, des « chatbots » chez Meta et plus de 3 milliards d’utilisateurs Facebook

Hashtag Tendances, 27 juillet 2023 — « Apple GPT », Microsoft et l’IA, Sergey Brin chez Google, TikTok et le texte

Hashtag Tendances, 20 juillet 2023 — Stable Doodle, Threads moins populaire, Apple Watch 3D et GPT4 ne reconnait pas tout le monde

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.