IBM va rendre Llama 2 de Meta disponible sur WatsonX

IBM a annoncé hier son intention d’héberger le grand modèle de langage open source Llama 2 de Meta sur sa plate-forme d’IA et de données, WatsonX.

WatsonX, qui est sorti en mai, vise à offrir aux entreprises une pile technologique complète, incluant un studio, un magasin de données et une boîte à outils de gouvernance, afin qu’elles puissent former, ajuster et déployer des modèles d’intelligence artificielle (IA), y compris des modèles de base et des capacités d’apprentissage automatique, au même endroit et capables de fonctionner dans n’importe quel environnement infonuagique.

Llama 2 sera hébergé dans le studio, watsonx.ai, qui propose actuellement des modèles d’IBM et de la communauté Hugging Face. Ces modèles sont préformés pour prendre en charge une gamme de tâches de traitement du langage naturel (TLN), notamment la réponse aux questions, la génération et la synthèse de contenu, la classification et l’extraction de texte.

IBM affirme que l’hébergement de Llama 2 s’appuie sur sa stratégie visant à proposer à la fois des modèles d’IA tiers et ses propres modèles d’IA, tout en faisant progresser sa collaboration continue avec Meta sur l’innovation ouverte pour l’IA, comme le cadre d’apprentissage automatique PyTorch et le moteur de requête Presto utilisé dans watsonx.data.

Meta a vanté son approche ouverte lors de la sortie de Llama 2 en juillet en collaboration avec Microsoft. Le modèle de 70 milliards de paramètres, gratuit pour la recherche et l’utilisation commerciale, exploite des ensembles de données d’instructions accessibles au public et plus d’un million d’annotations humaines. Meta a également estimé que Llama 2 était plus sûr, car l’ouverture de l’accès permet à une génération de développeurs et de chercheurs de le tester, d’améliorer le modèle et de corriger les vulnérabilités.

IBM affirme également qu’elle s’engage à maintenir les principes de confiance et de sécurité au premier plan. Par exemple, lorsque les utilisateurs exécutent le modèle Llama 2 via le laboratoire d’invite dans watsonx.ai, ils peuvent activer la fonction de garde-fous AI pour aider à supprimer automatiquement le langage nuisible du texte d’invite d’entrée, ainsi que de la sortie générée par le modèle. Meta fournit également un compte rendu de la méthodologie de réglage fin utilisée dans ses grands modèles de langage.

IBM se targue de ses 21 000 consultants en données, IA et automatisation, en plus de son centre d’excellence pour l’IA générative qui comprend plus de 1 000 consultants ayant une expertise spécialisée en IA générative. Ces consultants, selon la société, seront chargés de travailler avec les clients pour ajuster et opérationnaliser les modèles pour des cas d’utilisation ciblés.

Les constructeurs d’IA peuvent explorer watsonx.ai dès aujourd’hui via l’essai gratuit. L’accès anticipé à Llama 2 est disponible pour certains clients et partenaires.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.