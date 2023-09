Balado Hashtag Tendances, 7 septembre 2023 — La croissance d’OpenAI, Samsung Food, partenariat Meta-LG et un MacBook pas cher

Balado Hashtag Tendances, 7 septembre 2023 — Cette semaine : OpenAI frôle le milliard de dollars de revenus, lancement de Samsung Food, Meta et LG s’associent pour concurrencer Apple et rumeur d’un éventuel MacBook à bas prix.

OpenAI frôle le milliard de dollars de revenus

Selon The Information, OpenAI, l’entreprise derrière ChatGPT connaît une croissance encore plus rapide qu’elle ne le prévoyait. La société aurait ainsi frôlé le milliard de dollars de ventes annuelles.

Toujours selon la même source, cette étape pourrait être franchie au cours des 12 prochains mois, bien plus rapidement que ne le prévoyaient les propres projections de revenus de l’entreprise. OpenAI n’a pas commenté le rapport.

Les calculs suggèrent qu’OpenAI génère actuellement plus de 80 millions de dollars de revenus par mois, contre 28 millions de dollars pour l’ensemble de l’année dernière, lorsqu’elle a commencé à facturer aux entreprises l’utilisation de son robot conversationnel.

Les projections antérieures de la société prévoyaient des revenus de 200 millions de dollars cette année, la barre des revenus d’un milliard de dollars ne devant être atteinte qu’en 2024.

OpenAI tire ses revenus de deux principales sources : en vendant des licences d’utilisation de sa technologie aux entreprises clientes et via des abonnements individuels. The Information rapporte qu’en mars, entre 1 et 2 millions d’abonnés payaient à l’entreprise 20 $ américains par mois pour accéder au modèle le plus récent du robot.

Microsoft utilise la technologie OpenAI dans son moteur de recherche Bing et les autres grands clients commerciaux incluent Block, Canva, Carlyle, The Estée Lauder Companies, PwC et Zapier.

Évidemment, les revenus ne sont pas nécessairement synonymes de bénéfices. Ainsi, OpenAI a perdu 540 millions de dollars l’année dernière en développant GPT-4 ; et en décembre dernier, Sam Altman, le PDG d’OpenAI, a dit des coûts informatiques liés à l’exécution de GPT qu’ils étaient « à faire pleurer ».

Lancement de Samsung Food

En 2016, le géant coréen de la technologie Samsung lançait son réfrigérateur intelligent muni en façade d’une tablette Android. Aujourd’hui, la société va encore plus loin, avec l’annonce de Samsung Food au salon technologique IFA 2023.

L’application n’est pas incroyablement innovante au lancement. En fait, Il s’agit d’une version rebaptisée et remaniée de l’application Whisk, qui existe depuis 2013. Mais avec cette nouvelle version du logiciel, Samsung réunit enfin les facettes disparates de la cuisine intelligente : les recettes, la nourriture elle-même et les appareils de cuisine.

Samsung Food est donc l’aboutissement de tout ce sur quoi Samsung a travaillé depuis que ce réfrigérateur intelligent est apparu pour la première fois, devenant la cible de blagues sur le « réfrigérateur tablette ».

En entrée, on donne à l’application les ingrédients dont on dispose, soit en les saisissant dans un champ de recherche ou en les prenant en photo. Elle propose alors des recettes parmi ses dizaines de milliers de recettes utilisant ces ingrédients. L’application propose également des options pour adapter la recette afin d’équilibrer des éléments tels que la teneur en sucre ou en matières grasses, la rendre « rapide et facile », végétalienne ou même en faire une recette « fusion » en lui donnant une « touche mexicaine », par exemple. Un guide de cuisson étape par étape synchronise ensuite sans fil les paramètres de cuisson du plat sélectionné plat avec le four Samsung.

Présentement, Samsung Food ne fonctionne qu’avec un seul appareil – le four mural Samsung mais l’infrastructure arrive pour être compatible avec plusieurs appareils de nombreuses grandes marques d’appareils concurrentes.

Cela est dû au rôle de Samsung en tant que membre fondateur de la Home Connectivity Alliance, un groupe œuvrant pour rendre interopérables les gros appareils électroménagers de différents fabricants. L’interopérabilité est un chaînon manquant important dans la cuisine intelligente : connecter facilement n’importe quelle recette de votre choix à n’importe quel appareil intelligent que vous pourriez avoir afin de vous décharger d’une partie des tâches de cuisine.

Meta et LG s’associent pour concurrencer Apple

Selon un rapport partagé par UploadVR, Meta et LG se sont associés pour créer les prochaines versions des casques Quest Pro. On croyait d’abord que Meta n’était en pourparlers qu’avec LG Display, la filiale de LG fournissant des écrans, mais de nouvelles informations suggèrent que le partenariat a abouti à une « entente beaucoup plus large » avec d’autres filiales de LG.

LG Electronics serait ainsi responsable de l’assemblage du nouveau casque, tandis que LG Energy et LG Innotek fourniraient les batteries et autres composants. Bien entendu, les écrans Micro OLED seraient fournis par LG Display. Cela signifie que LG aurait une plus grande influence sur la façon dont l’appareil est fabriqué.

Selon 9to5Mac, des sources du secteur affirment que le nouveau casque de Meta et LG devrait être lancé en 2025 au prix d’environ 2 000 dollars. Le casque Meta Quest Pro actuel coûte 999 $, il est donc probable que les deux sociétés investiront dans du matériel plus puissant pour concurrencer le Apple Vision Pro. En outre, Meta lancera bientôt le Meta Quest 3, plus abordable, pour 499 $.

Bien que les spécifications exactes soient inconnues, le casque Apple Vision Pro dispose d’un écran Micro OLED avec une résolution supérieure à 4K pour chaque œil. Il dispose également de 12 caméras, de cinq capteurs et de six microphones pour une reconnaissance avancée des gestes et de la voix, il ne nécessite donc pas de commandes physiques. Il est propulsé par la puce M2 (la même que les derniers Mac) et dispose d’une nouvelle puce R1 qui restitue les images capturées par les caméras en temps réel.

Le Meta Quest Pro actuel, en revanche, dispose d’un écran LCD 2K pour chaque œil et de seulement cinq caméras. Il est livré avec des commandes physiques pour une meilleure précision et fonctionne sur une puce Snapdragon XR2.

Avec un prix plus élevé, Meta pourrait être en mesure d’améliorer certains de ces aspects pour avoir un produit plus similaire au Vision Pro. Néanmoins, l’avenir des deux appareils est encore largement inconnu à ce stade. Les revenus de la division « Reality Labs XR » de Meta sont en baisse, tandis que les analystes estiment qu’Apple ne vendra pas plus de 400 000 unités de son casque Vision Pro d’ici 2024.

Rumeur d’un éventuel MacBook à bas prix

Apple développerait une série de MacBook à bas prix pour concurrencer les appareils Chromebook dans le secteur de l’éducation, qui pourrait être lancée dès le second semestre 2024.

L’apparence du nouvel ordinateur utilisera toujours un boîtier métallique mais sera réalisée à partir de « matériaux différents » et le coût des composants mécaniques sera inférieur.

Le calendrier de lancement de la prétendue nouvelle série de MacBook semble être basé sur un manque d’activité connexe chez les principaux fournisseurs d’Apple comme Quanta Computer et Foxconn, ce qui rend improbable un lancement au premier semestre de l’année prochaine.

Plus de 13,9 millions de Chromebooks ont été expédiés en 2019, passant à plus de 30,4 millions en 2020 et à 33,5 millions en 2021, selon DigiTimes Research, soulignant la popularité des ordinateurs portables bon marché de Google dans le secteur de l’éducation, en particulier pendant et autour de la pandémie mondiale.

Les expéditions de Chromebooks auraient ralenti depuis la fin des confinements, mais l’ampleur des expéditions est toujours plus importante qu’avant la COVID. Le nombre d’établissements d’enseignement ayant adopté les Chromebooks au cours des dernières années aurait également connu une croissance rapide, notamment par rapport aux iPads d’Apple, dont les ventes sont à la traîne sur le marché de l’éducation.

