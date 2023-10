Balado Hashtag Tendances, 19 octobre 2023 — Le sans fil moins cher, mises à jour d’OpenAI, Vision Pro moins cher, Microsoft Silica

Balado Hashtag Tendances, 19 octobre 2023 — Cette semaine : Baisse des coûts des services sans fil, mises à jour majeures pour OpenAI, un casque Apple Vision Pro moins dispendieux et le stockage des données dans le verre.

Baisse des coûts des services sans fil

Dans son rapport mensuel sur l’indice des prix à la consommation, Statistique Canada rapporte une baisse des prix des services sans fil. En effet, alors que l’indice des prix à la consommation a augmenté de 3,8 % de septembre 2022 à septembre 2023, le pris des services sans fil, quant à lui, a connu une baisse de 12,9 % durant la même période.

Selon l’organisme fédéral de statistiques, cette diminution importante serait attribuable à la concurrence accrue que proposent entre autres les entreprises du groupe Québecor, Vidéotron, Fizz et Freedom Mobile. D’ailleurs, Québecor rapporte que depuis son acquisition de Freedom Mobile en avril dernier, l’indice du coût des services sans fil aurait diminué de près de 20 %.

En réaction à ces nouvelles données, le président et chef de la direction de Québecor, Pierre-Karl Péladeau a déclaré dans un communiqué : « Les nouvelles données dévoilées par Statistique Canada confirment ce que nous avons promis : depuis son acquisition par Vidéotron, Freedom Mobile initie le changement et les concurrents suivent. Alors que tous les prix augmentent, ceux des services sans fil diminuent, laissant plus d’argent dans les mains des familles canadiennes, au bénéfice de toute une économie. »

Mises à jour majeures pour OpenAI

OpenAI prévoit introduire des mises à jour majeures pour les développeurs le mois prochain afin de rendre la création d’applications logicielles basées sur ses modèles d’intelligence artificielle moins coûteuse et plus rapide, alors que la société tente de convaincre davantage d’entreprises d’utiliser sa technologie, ont déclaré à Reuters des sources au courant des projets.

Les mises à jour incluent l’ajout de stockage de mémoire à ses outils de développement pour l’utilisation de modèles d’IA. Cela pourrait théoriquement réduire les coûts pour les créateurs d’applications jusqu’à 20 fois, répondant ainsi à une préoccupation majeure des partenaires dont les coûts liés à l’utilisation des puissants modèles d’OpenAI pourraient s’accumuler rapidement, alors qu’ils tentent de créer des entreprises durables en développant et en vendant des logiciels d’IA.

La société prévoit également dévoiler de nouveaux outils tels que des capacités de vision qui permettront aux développeurs de créer des applications capables d’analyser des images et de les décrire, avec des cas d’utilisation potentiels dans des domaines allant du divertissement à la médecine.

Les nouvelles fonctionnalités devraient être déployées lors de la toute première conférence des développeurs d’OpenAI à San Francisco le 6 novembre, ont indiqué des sources. OpenAI a refusé de commenter.

Un casque Apple Vision Pro moins dispendieux

Dans l’infolettre Power On de Bloomberg, Mark Gurman écrit cette semaine que le prochain casque de réalité virtuelle Apple Vision Pro plus abordable abandonnera « probablement » l’écran externe pour l’aider à atteindre un prix discuté en interne entre 1 500 $ et 2 500 $. Mark Gurman réitère également ce qu’il a écrit en juin : que la version la plus abordable fonctionnera probablement sur une puce de qualité iPhone, aura moins de caméras et aura des écrans de résolution inférieure à l’intérieur.

L’abandon de l’écran externe signifie qu’Apple abandonne l’une des fonctionnalités phares du Vision Pro – EyeSight – la réservant aux versions les plus chères. EyeSight est la technologie qui vous permet de voir un rendu à la volée des yeux de l’utilisateur afin qu’il puisse vous « regarder » lorsque vous lui parlez, vous permettant ainsi de savoir, d’un coup d’œil, s’il est occupé ou s’il voit réellement ce qu’il y a devant lui.

Mark Gurman a par ailleurs écrit qu’en décidant de donner la priorité au lancement d’une version à un prix plus abordable de son casque, Apple a amené les gens à s’y tourner et à s’éloigner de son projet de lunettes de réalité augmenté techniquement difficile.

Le stockage des données dans le verre

Microsoft Research, la branche de R&D du géant du logiciel de Redmond, teste le stockage d’énormes quantités de données sur des plaques de verre dans le cadre d’une initiative futuriste baptisée « Project Silica ». En cas de succès, la technologie pourrait être utilisée pour stocker des informations pendant des milliers d’années sans dégradation.

Les chercheurs de Microsoft stockent les données dans le verre à l’aide de pixels tridimensionnels appelés voxels. Contrairement aux méthodes de stockage classiques telles que les disques rotatifs magnétiques, les « plaques de verre de la taille d’une soucoupe du Projet Silica stockeront les données pendant des milliers d’années et créeront un stockage durable pour le monde », indique Microsoft.

Selon Microsoft, le stockage magnétique, bien que largement utilisé, pose problème. En raison d’une durée de vie limitée, les données doivent être recopiés fréquemment, ce qui augmente la consommation d’énergie et les coûts d’exploitation au fil du temps.

Toujours selon Microsoft, stocker des données sur du verre est un concept qui remonte au XIXe siècle. À l’époque, les gens stockaient les négatifs photographiques individuels sur des plaques de verre. Aujourd’hui, cependant, Microsoft voit le potentiel d’un petit disque en verre pour stocker plusieurs téraoctets de données. Environ 1,75 million de chansons (ce qui correspond à 13 ans de musique en continu) devraient tenir sur un petit disque en verre.

Écoutez également :

Hashtag Tendances, 12 octobre 2023 — Montréal et l’IA, des puces OpenAI, Meta vs Apple et l’Internet en avion

Hashtag Tendances, 5 octobre 2023 — Loi 29, collaboration Ive – Altman, Apple et la F1, Amazon et la FTC

Hashtag Tendances, 28 septembre 2023 — Alexa et l’IA, Amazon et Anthropic, la capitalisation d’OpenAI et Microsoft passe au nucléaire

Hashtag Tendances fait partie du réseau de balados d’IT World. Visitez le site ITWorldCanada.com pour y écouter de pertinents balados d’actualités technologiques en anglais, ainsi que le site DirectionInformatique.com pour les balados en français.

De plus, ne manquez pas de vous abonner à notre infolettre au DirectionInformatique.com, afin de recevoir par courriel les nouvelles du secteur des technologies en français.