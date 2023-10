OpenText se lance dans son aventure d’IA générative avec les GML Aviator

L’ère Aviator a officiellement commencé pour OpenText, basée à Waterloo, en Ontario, avec la sortie cette semaine de sa version 23.4 de Cloud Editions (CE), qui contient un certain nombre d’Aviators récemment annoncés qui constituent l’épine dorsale d’une nouvelle stratégie de produits basés sur l’intelligence artificielle (IA).

Lancé mercredi à OpenText World 2023 à Las Vegas, chacun des grands modèles de langage (GML) permet à une organisation de répondre à plusieurs cas d’utilisation de l’IA sans avoir à déplacer ses données, selon l’entreprise.

La gamme de produits Aviator, a déclaré Muhi Majzoub, vice-président exécutif et directeur des produits de la société, est essentiellement divisée en deux parties.

« L’une est destinée aux entreprises (l’autre étant destinée aux technologues) où nous cherchons à apporter l’expertise dont nous disposons dans notre plateforme, comme IT Operations Aviator. Elle apporte les données qui sont aujourd’hui hébergées dans notre plateforme de gestion de services SMAX (abréviation de Service Management Automation X) et les combine avec l’intelligence prédictive et les données que vous pouvez extraire d’un modèle GML.

Dans un article de blog publié à l’occasion du lancement, il a écrit que dans l’industrie technologique, « le changement est inévitable. Mais parfois, ce changement est si révolutionnaire que les organisations peuvent avoir du mal à suivre le rythme et à comprendre exactement comment l’appliquer à leur activité. »

« Notre stratégie opentext.ai, introduite en août, s’appuie sur notre expérience de plus d’une décennie dans l’application de l’apprentissage automatique et de l’IA à nos solutions de gestion de l’information pour permettre à nos clients de résoudre leurs problèmes d’information les plus complexes en utilisant les capacités de l’IA et du GML. »

« Pour commencer, nous avons lancé OpenText Aviator. [Cela] aide nos clients à opérer une transition transparente vers l’IA, à mettre en œuvre de nouvelles stratégies d’engagement client et à permettre une prise de décision plus intelligente pour leur entreprise. »

Certains des Aviators comprennent :

IT Operations Aviator , qui, selon OpenText, améliorera l’expérience utilisateur, permettra une résolution plus rapide des problèmes et améliorera l’expérience client de l’utilisateur final.

, qui, selon OpenText, améliorera l’expérience utilisateur, permettra une résolution plus rapide des problèmes et améliorera l’expérience client de l’utilisateur final. DevOps Aviator : L’outil exploite les informations de l’IA pour prédire et anticiper les délais de livraison, minimiser les tâches manuelles répétitives, réduire le gaspillage et les retouches, et libérer les développeurs pour qu’ils puissent utiliser leurs compétences sur des travaux générateurs de valeur. Il « utilise également la recherche conversationnelle pour explorer les zones problématiques du cycle de vie DevOps dans tous les environnements et trouver et corriger les problèmes avant qu’ils ne fassent dérailler les progrès ».

: L’outil exploite les informations de l’IA pour prédire et anticiper les délais de livraison, minimiser les tâches manuelles répétitives, réduire le gaspillage et les retouches, et libérer les développeurs pour qu’ils puissent utiliser leurs compétences sur des travaux générateurs de valeur. Il « utilise également la recherche conversationnelle pour explorer les zones problématiques du cycle de vie DevOps dans tous les environnements et trouver et corriger les problèmes avant qu’ils ne fassent dérailler les progrès ». Content Aviator : optimise la recherche d’informations sur le lieu de travail, la rendant plus efficace et productive, indique une version d’OpenText.

Les Aviators pour les technologues incluent une plate-forme qui offre une suite d’outils et de connecteurs pour administrer des entrepôts de données de niveau entreprise, des lacs de données, des analyses de données structurées et non structurées, ainsi qu’une autre qui « propose une collection d’outils pour mieux connecter et protéger des millions de personnes », des points de terminaison IdO pour obtenir des informations et une visibilité en temps réel sur l’emplacement, l’état, l’utilisation, les performances et la santé des actifs.

Mark Barrenechea, directeur général (PDG) et directeur de la technologie (CTO) d’OpenText, a déclaré à propos du lancement d’Aviator : « la révolution de l’IA crée un changement de plateforme sans précédent – ​​un changement qui transformera toutes les industries, toutes les fonctions et tous les rôles. OpenText Aviator aidera les clients à augmenter considérablement leur productivité grâce à de nouvelles interfaces de conversation exploitant les ensembles de données et les modèles linguistiques de gestion de l’information. »

Dans son discours, il a comparé le boom de l’IA non seulement à une technologie, mais à une ontologie (définie comme l’étude de l’existence) « pour une nouvelle créativité, pour de nouvelles utilisations des données, de nouvelles formes de confiance. Et ce n’est pas de la rhétorique, chaque rôle, chaque organisation, chaque industrie, tout va changer, aucune entreprise ni aucun humain ne sera épargné par cette nouvelle ontologie. Si nous la considérons simplement comme une technologie versus une ontologie, nous perdrons ce pouvoir expressif ».

« J’adore la citation de CS Lewis, écrite il y a de très nombreuses décennies : “Ce n’est pas comme apprendre à un cheval à sauter de plus en plus haut et de mieux en mieux.” Transformons cette créature en créature ailée. Et je pense que c’est ce que la révolution de l’IA peut faire pour nous. Cela va tout changer. Transformons-nous en créatures ailées de cette nouvelle ontologie. »

En plus de se concentrer sur les avancées de l’IA générative, il a également souligné le fait qu’OpenText s’est considérablement développé, résultat de l’acquisition l’année dernière pour 5,8 milliards de dollars de Micro Focus, une société basée au Royaume-Uni spécialisée dans les logiciels et services conçus pour accélérer la transformation numérique.

« Avec cette acquisition, nous avons considérablement élargi notre vision de la gestion de l’information », a-t-il déclaré.

Lorsque l’accord a été officiellement conclu au premier trimestre de cette année, il a déclaré : « La mission d’entreprise d’OpenText s’élargit pour aider les professionnels de l’entreprise à sécuriser leurs opérations, à mieux comprendre leurs informations et à mieux gérer un tissu numérique de plus en plus hybride et complexe. »

Dans une interview, M. Majzoub a déclaré à IT World Canada que Micro Focus est « désormais pleinement intégré à nos processus commerciaux ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.