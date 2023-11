Le gouvernement du Québec devient membre de Cybereco

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique, annonce aujourd’hui la signature d’une entente de partenariat avec Cybereco. Il s’agit d’un OBNL qui regroupe des représentants de divers secteurs d’affaires québécois dans le but d’accélérer le développement de la main-d’œuvre et de solutions technologiques efficaces dans le domaine de la cybersécurité. L’entente prévoit entre autres que le ministère de la Cybersécurité et du Numérique siégera au conseil d’administration de l’organisation et occupera une place de choix au sein de celui-ci.

Par ce partenariat, le gouvernement intègre un nouveau réseau de spécialistes reconnus, ce qui lui permettra d’échanger avec des acteurs importants de l’écosystème de la cybersécurité du Québec, de collaborer à des projets innovants, d’accéder à un bassin de talents hautement qualifiés et d’avoir plus d’interactions sur la recherche et le développement dans ce domaine.

« Je suis fier de la signature de cette entente qui fait du gouvernement du Québec un membre et collaborateur de premier plan pour Cybereco », déclare le ministre Caire dans un communiqué. « Grâce à elle, nous pouvons désormais compter sur le réseau de Cybereco pour nous aider à renforcer la protection des données des Québécois en plus de nous offrir l’opportunité d’obtenir le soutien et l’expérience des autres membres pour développer des projets concrets qui bénéficieront à l’ensemble de la société. »

Cybereco est un organisme à but non lucratif fondé en 2018. Parmi ses membres, on retrouve des chefs de file du secteur des affaires et de l’enseignement supérieur au Québec et au Canada. Son but est d’accélérer le développement d’une main-d’œuvre de calibre mondial et de solutions technologiques efficaces pour une économie prospère et sécuritaire. Il œuvre sur trois axes : le talent ; la cybersécurité et la cyber résilience ; l’innovation et l’économie.