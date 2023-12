Une loi canadienne régissant les plateformes de médias sociaux est nécessaire rapidement

Le Canada doit adopter rapidement une législation pour superviser les plateformes de médias sociaux, déclare un expert en droit de la cybersécurité, notamment en nommant un régulateur indépendant qui peut imposer de « lourdes » sanctions financières.

« Il est temps d’agir maintenant », a déclaré lundi Emily Laidlaw, titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de la cybersécurité à l’Université de Calgary, devant un comité parlementaire.

« Les plateformes ont un pouvoir énorme », a déclaré Mme Laidlaw au comité d’éthique et de protection de la vie privée de la Chambre des communes par visioconférence. « Le Canada est actuellement à la traîne en matière de réglementation des plateformes. Une grande partie des problèmes discutés par ce comité seraient résolus par une législation relative aux lois sur les préjudices en ligne. Ils l’ont en Europe, au Royaume-Uni et en Australie. »

Le gouvernement libéral promet depuis longtemps un projet de loi sur les préjudices en ligne. Pas plus tard que vendredi dernier, le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que « nous souhaitons sérieusement progresser dans la protection contre les préjudices en ligne ».

Les lois de l’Union européenne sur les services numériques et les marchés numériques sont entrées en vigueur en août, couvrant initialement les très grandes plateformes en ligne et les très grands moteurs de recherche en ligne. Les autres entités en ligne doivent s’y conformer à partir du 17 février 2024.

En bref, la loi prévoit des obligations particulières pour les marchés en ligne afin de lutter contre la vente en ligne de produits et services illégaux ; introduit des mesures pour lutter contre les contenus illégaux en ligne et impose aux plateformes de réagir rapidement, dans le respect des droits fondamentaux ; et protège les mineurs en ligne en interdisant aux plateformes d’utiliser des publicités ciblées basées sur l’utilisation de données personnelles de mineurs telles que définies dans le droit de l’UE.

L’Australie dispose depuis 2015 d’un commissaire à la sécurité électronique chargé de lutter contre les contenus en ligne illégaux et la cyberintimidation. En 2021, une nouvelle loi sur la sécurité en ligne a été adoptée, qui rend les fournisseurs de services en ligne plus responsables de la sécurité en ligne des utilisateurs. Cela oblige l’industrie à développer de nouveaux codes pour réglementer les contenus illégaux et restreints.

Lorsqu’on lui a demandé si le Canada était en retard, Mme Laidlaw a répondu : « Nous ne sommes pas en retard maintenant, mais nous le serons bientôt si nous n’introduisons pas de lois. »

Au pays, le comité d’éthique tient des auditions depuis octobre sur les pratiques de collecte de données des plateformes de médias sociaux comme TikTok, Facebook, X/Twitter et WeChat, et sur la manière dont ces données sont partagées ou accessibles par des gouvernements étrangers. Il couvre également la mésinformation et la désinformation. Les travaux ont commencé en janvier après que le gouvernement américain eut interdit aux employés fédéraux d’utiliser TikTok, basé en Chine, sur des appareils appartenant au gouvernement. Le gouvernement Trudeau a emboîté le pas avec une interdiction similaire en février.

Les préjudices en ligne ne sont pas un problème de confidentialité, a soutenu Mme Laidlaw, mais « un problème de conception de sécurité », de sorte que la législation doit encourager le secteur privé à concevoir ses plateformes et restreindre sa capacité à promouvoir les contenus toxiques en fonction de la réaction émotionnelle des utilisateurs aux publications. « Cela alimente la propagation de la désinformation », a-t-elle déclaré.

Même si les plateformes de médias sociaux peuvent être d’importants collaborateurs et innovateurs dans la résolution des problèmes, a déclaré Mme Laidlaw, et qu’elles sont censées « aller au-delà de la loi, en s’attaquant aux contenus haineux, à la désinformation, à la violence ou à l’extrémisme », cela ne signifie pas que le pouvoir de réglementation n’est pas nécessaire – ou que les plateformes devraient établir elles-mêmes les normes de l’industrie.

À tout le moins, en vertu d’un projet de loi canadien sur les préjudices en ligne, a déclaré Mme Laidlaw, « les plateformes devraient avoir le devoir de gérer les risques de préjudice de leurs produits, le devoir de protéger les droits fondamentaux, les obligations de transparence assorties d’un moyen de contrôler la transparence par le biais d’audits et d’accès aux données [de la plateforme] par des chercheurs agréés, la création d’un régulateur pour enquêter sur les entreprises et éduquer le public, et un accès aux recours pour les victimes.

Le comité a également entendu Matt Malone, professeur adjoint de droit à l’Université Thompson Rivers de Colombie-Britannique, qui a critiqué l’interdiction faite par le gouvernement aux employés fédéraux d’utiliser TikTok sur des appareils appartenant au gouvernement. L’application mérite des sanctions pour violation de la vie privée et collecte de données, mais l’interdiction est « sélective », a-t-il soutenu, soulignant qu’il n’y a aucune interdiction sur les applications en provenance de Russie. Et Ottawa fait toujours de la publicité sur toutes les applications de médias sociaux, a-t-il déclaré, y compris TikTok.

En fait, a-t-il soutenu, Ottawa devrait interdire aux employés fédéraux d’utiliser les applications de médias sociaux en raison de problèmes de collecte de données, à moins qu’il n’y ait une raison commerciale, et cesser de faire de la publicité sur celles-ci.

C’est « fou » que les employés fédéraux puissent encore utiliser ces applications, a-t-il déclaré.

« Le vrai coupable est la loi canadienne », a-t-il ajouté, qui permet aux organisations de collecter les données personnelles des Canadiens et de les transférer vers d’autres pays au lieu d’obliger les entreprises à les conserver et à les traiter ici.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.