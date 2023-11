Le protecteur de la vie privée du Canada enquête sur le vol de données d’employés fédéraux auprès d’entreprises de relocalisation

Le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a ouvert une enquête sur le vol de 24 ans de données d’employés fédéraux auprès de deux entreprises de relocalisation sous contrat avec le gouvernement.

Le Conseil du Trésor a déclaré que des données remontant à 1999 sur pu personnel militaires, de la GRC et des employés fédéraux détenus par Brookfield Global Relocation Services (BGRS) et Sirva Canada, qui aident à déménager les employés transférés en raison de leur emploi, ont été volées lors du piratage. BGRS est une entreprise de gestion de relocalisation, tandis que Sirva Canada est une entreprise de transport d’articles ménagers.

Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a déclaré la semaine dernière qu’il examinerait le caractère adéquat des mesures de protection mises en place par les deux sociétés et le gouvernement fédéral pour protéger les renseignements personnels du personnel ayant utilisé les services de relocalisation.

« Compte tenu de la portée étendue et de la nature potentiellement sensible des informations personnelles compromises, j’ai déterminé que cette violation doit faire l’objet d’une enquête afin que nous puissions comprendre pourquoi cela s’est produit et ce qui doit être fait pour remédier à la situation et empêcher que de telles choses ne se reproduisent », a déclaré le commissaire à la protection de la vie privée Philippe Dufresne. « J’apprécie et encourage toutes les mesures correctives qui sont prises et seront prises pour protéger les personnes concernées. »

Le Commissariat a le pouvoir de lancer des enquêtes en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels fédérale pour examiner les actions de Services publics et Approvisionnement Canada ainsi que du Conseil du Trésor, les deux ministères gouvernementaux qui ont passé des contrats avec les entreprises. Il examinera également les actions de Brookfield Global Relocation Services et de Sirva Canada et déterminera si elles se sont conformées à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), qui couvre le secteur privé.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.