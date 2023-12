Le Bureau de la concurrence va enquêter sur le marketing de Rogers concernant ses forfaits de données illimitées « Infinite »

Le Bureau de la concurrence enquête pour savoir si les allégations de marketing de Rogers selon lesquelles ses forfaits de téléphonie sans fil Infinite offrent des données illimitées sont trompeuses.

La Cour fédérale du Canada a donc accordé au Bureau de la concurrence une ordonnance exigeant que Rogers produise des dossiers et des informations relatifs à cette enquête.

Rogers a lancé Infinite en 2019, introduisant un certain nombre de « forfaits de données illimités sans frais de dépassement », visant à « donner la priorité au client, en l’aidant à tirer le meilleur parti de ses services sans fil », a déclaré à l’époque celui qui était alors président de l’entreprise, Joe Natale.

Le Bureau allègue qu’il y a, en revanche, des réductions significatives de la vitesse des données, connues sous le nom de limitation, une fois qu’un abonné atteint un certain plafond de données.

Cependant, l’organisme de surveillance de la concurrence maintient qu’il n’y a aucune conclusion d’acte répréhensible pour le moment.

En 2016, le Bureau de la concurrence a examiné les pratiques marketing de Comwave, qui présentait à tort ses services Internet et de téléphonie résidentielle comme étant « illimités », alors qu’en fait, il y avait des plafonds mensuels d’utilisation. L’entreprise de télécommunications de Toronto avait donc été condamnée à payer une amende de 300 000 $CA.

Un an plus tard, le Bureau a publié des lignes directrices à l’intention des annonceurs du secteur des télécommunications, les mettant en garde contre le fait de tenter d’attirer les consommateurs avec des allégations promettant des services illimités, dans le seul but d’imposer des frais obligatoires ou des plafonds supplémentaires.

La porte-parole de Rogers, Sarah Schmidt, a déclaré à CBC que ses forfaits sans fil Infinite sont « véridiques et clairs ». Elle a également déclaré que de tels projets sont assez courants partout au Canada et que Rogers trouve le moment choisi pour l’enquête et l’accent mis sur Rogers « assez préoccupants ».

Le Bureau de la concurrence a affronté Rogers pour la dernière fois lorsqu’il a contesté sa fusion de 26 milliards de dollars avec Shaw, mais il a échoué et, par conséquent, la Cour fédérale lui a ordonné de verser 13 millions de dollars à Rogers pour la longue bataille judiciaire.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.