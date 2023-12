Rogers et Lynk réalisent un appel satellite-téléphone mobile, un lancement est prévu en 2024

Rogers et Lynk Global ont annoncé avoir conclu avec succès le premier appel satellite-téléphone mobile au Canada, à l’aide des téléphones intelligents Samsung Galaxy S22.

Les deux sociétés ont également testé les services SMS, de données et d’alertes d’urgence.

Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, a mené l’appel avec un bénévole de Recherche et de sauvetage de Terre-Neuve-et-Labrador, en utilisant les satellites en orbite terrestre basse de Lynk et le spectre sans fil national de Rogers.

« Terre-Neuve-et-Labrador est une vaste province en grande partie rurale, et la connectivité est un enjeu important pour nous », a déclaré le premier ministre Furey. « En tant que premier ministre, je suis enthousiasmé par la technologie révolutionnaire que Rogers teste pour améliorer la couverture réseau et la sécurité des personnes dans notre province et partout au pays. »

L’appel a eu lieu à Heart’s Content, à Terre-Neuve, où la première transmission par câble télégraphique transatlantique au monde a eu lieu entre le Canada et l’Irlande, il y a plus de 150 ans.

Rogers a annoncé qu’elle lancerait la technologie satellite-téléphone mobile en 2024, en commençant par l’envoi de SMS, les notifications de masse et les applications d’IA de machine à machine, puis qu’elle étendrait le service pour inclure des services de voix et de données.

Le spectre sans fil garantit que cette technologie fonctionne sur les téléphones intelligents existants afin que les clients n’aient pas besoin d’installer des applications personnalisées ou du matériel non encore disponible.

« Nous étendons la couverture aux régions les plus éloignées du Canada pour améliorer la sécurité publique et connecter les communautés qui ne le sont pas aujourd’hui », a déclaré Tony Staffieri, président et chef de la direction de Rogers. « Nous sommes fiers de travailler avec Lynk pour offrir aux Canadiens la toute dernière technologie mondiale qui leur donnera accès au 911 et aux services sans fil. »

Le mois dernier, Telus a également utilisé la connectivité par satellite pour passer des appels vocaux, envoyer des messages texte entre téléphones intelligents dotés de capacités 5G et se connecter à des appareils IoT, en partenariat avec le fournisseur de services de réseau non terrestre Skylo et le fournisseur en gros de services par satellite TerreStar.

La société prévoit également de présenter à ses clients des appareils équipés de capacités satellite 5G en 2024.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.