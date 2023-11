Les prix des services sans fil sont en baisse, mais les consommateurs ne peuvent pas le voir, déclarent Rogers et Telus

Les entreprises de télécommunications du Canada se sont réjouies lorsque Statistique Canada a signalé une baisse de 17 pour cent des prix des services sans fil. Mais nos factures racontent-elles une autre histoire ?

C’était le débat clé lors d’un panel lors du 22e Sommet annuel canadien des télécommunications.

Pour Navdeep Bains, nouveau directeur des affaires générales de Rogers et ancien ministre fédéral de l’Industrie, « ce sont les faits qui comptent ».

Les prix ont baissé, a-t-il soutenu, non seulement de 17 pour cent en un an, comme le rapporte Statistique Canada, mais de près de 50 pour cent depuis 2017.

Il a expliqué qu’il existe un problème de perception qui empêche les clients de voir cela.

« En raison des problèmes plus vastes d’abordabilité, les gens ont des difficultés, ils sont anxieux, ils parlent de logement, de leur hypothèque, ils parlent d’épicerie et de mettre de la nourriture sur la table. Même si ces coûts diminuent, ce n’est pas assez rapide, car le revenu disponible des gens a diminué. C’est un véritable défi auquel les gens sont confrontés. »

Faire comprendre la baisse des prix, a-t-il noté, « est difficile dans un tel contexte ».

Mais il a affirmé que c’était réel en présentant le nouveau forfait mobile 5G Connected for success de Rogers, offrant aux Canadiens à faible revenu un forfait sans fil 5G pour 25 $ CA/mois et un téléphone intelligent 5G sans frais.

« Nous sommes profondément déterminés à rendre la technologie 5G plus abordable et accessible à tous les Canadiens », a déclaré Rogers dans un communiqué. « L’annonce d’aujourd’hui s’appuie sur un certain nombre d’investissements que nous avons réalisés pour aider à connecter tous les Canadiens partout au pays. »

Navdeep Bains a fait de son mieux pour promouvoir le forfait à prix réduit, mais Jill Schnarr de Telus a admis qu’il existe un déficit de relations publiques qui empêche les gens de constater la baisse des prix, ajoutant que la concurrence n’a jamais été aussi forte qu’aujourd’hui.

« Nous avons besoin d’une mesure de la perception des clients qui mesure essentiellement si vous [les consommateurs] n’y avez pas accès en raison du coût du service ou parce que vous n’avez pas accès à des services à prix réduit. »

Cependant, pour Jacques Leduc, président de la société de satellites TerreStar, le problème est que les Canadiens ne comprennent tout simplement pas pour quoi ils paient réellement.

« Les consommateurs ne comprennent pas ce qui se cache derrière la fourniture du service. Ils ne comprennent pas que la construction d’une tour coûte aujourd’hui environ le double de ce qu’elle coûtait autrefois. »

Il a poursuivi : « Les gens ne savent pas, ils prennent simplement le téléphone et supposent que cela fonctionne. Et quand ils vont quelque part, ça ne marche pas. Ils m’appellent et me demandent pourquoi leur téléphone ne fonctionne pas. Je veux dire, ils ne comprennent pas qu’il n’y a pas d’infrastructure à cet endroit. »

Jill Schnarr convient que les Canadiens ne comprennent pas ce qu’il faut pour fournir un service au Canada.

« Le coût de desserte du Canada est si élevé en raison de notre géographie, de la répartition de notre population, des taux de main-d’œuvre, des taux d’imposition et des coûts du spectre, qui sont tous pris en compte dans le coût des téléphones, et je ne pense pas que nous faisons du bon travail, du point de vue des relations publiques, pour faire passer ce message. »

Un nouveau rapport de PwC sur l’industrie des télécommunications détaille les investissements importants que les sociétés de télécommunications ont dû faire en raison de facteurs spécifiques au Canada.

Le rapport indique, par exemple, que les incendies de forêt historiques dans les provinces de l’Est « ont endommagé le réseau de fibre optique de TELUS à plusieurs endroits, et l’infrastructure de Bell a été endommagée, avec des coûts estimés à plusieurs millions de dollars ».

Les prix ont baissé et les opérateurs de télécommunications ont investi une fortune dans leurs réseaux, mais le CRTC, impassible, a exigé qu’ils partagent leurs réseaux de fibre optique jusqu’au domicile avec des concurrents indépendants en Ontario et au Québec. Bell a par la suite réduit ses investissements prévus dans le réseau.

Lors d’un autre panel lors du sommet, Stephen Schmidt, vice-président des politiques de télécommunications de Telus, a dénoncé la décision du CRTC, arguant qu’elle ne se concentre pas sur des questions plus importantes.

« Cela fait partie d’une trajectoire de 25 ans au cours de laquelle le CRTC accomplit des choses qu’aucun autre organisme de réglementation au monde ne peut faire. Les régulateurs ont évolué, et ils se concentrent sur la confidentialité, la 6G, l’IA, les marchés numériques, etc. Mais le Conseil a mis un quart de siècle à faire quelque chose qui date d’il y a un quart de siècle. Et la grande inquiétude à ce sujet est la mesure dans laquelle cela éclipse d’autres questions importantes et d’autres groupes importants du centre de son attention. »

Il a ajouté : « La politique climatique, les peuples autochtones et la réconciliation sont des exemples de ce qui devraient être au centre de nos préoccupations, mais cela ne sera jamais possible si nous avons encore 25 ans de procédures filaires. »

Bell a poursuivi en déclarant dans un communiqué que la décision du CRTC compromettait l’accès à l’Internet haute vitesse par fibre optique pour des millions de Canadiens des régions rurales.

Mais ces milliards de dollars que les opérateurs de télécommunications prétendent dépenser pour connecter les peuples autochtones ne font que « flotter dans le vide », a affirmé le directeur général d’Iristel, Samer Bishay, ajoutant que Bell « a fait une crise juste pour faire du bruit, pour montrer son mécontentement ».

« C’est presque comme si [les peuples autochtones] recevaient une faveur en construisant une tour qu’ils devaient payer, une subvention gouvernementale, et qu’une fois de plus, il n’y avait aucun retour pour aucune génération ou tout type de revenu mensuel récurrent pour eux qui pourrait provenir d’un tel projet. »

Les sociétés de télécommunications devraient être en mesure de « réserver un certain spectre aux communautés autochtones et leur permettre de construire des réseaux indépendants et agnostiques de tout le reste », a-t-il noté.

Christian S. Tacit, conseiller externe auprès des Opérateurs de réseaux compétitifs du Canada (CNOC), a conclu que si les grandes entreprises de télécommunications engloutissent des concurrents plus petits, il n’y a pas de concurrence.

« Les gens que vous devez rendre heureux sont les consommateurs canadiens. Cela est évident. En fin de compte, c’est ça la tâche du Conseil. Et si les concurrents sortent en masse, sont rachetés par les grands opérateurs et échouent, ce degré de concentration ne peut pas être dans l’intérêt des consommateurs. Pour moi, c’est l’épreuve de vérité. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.