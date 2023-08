Rogers plus fort que les autres fournisseurs en matière d’expérience 5G, rapporte Opensignal

Rogers s’est classée première dans six catégories sur huit dans le dernier rapport sur l’expérience 5G d’Opensignal, devançant Bell et Telus.

La société a remporté le prix de la meilleure expérience vidéo 5G et de jeux 5G, avec des scores respectifs de 76,1 et 86,6 sur une échelle de 100 points. Bell et Telus étaient légèrement à la traîne, mais toutes deux ont également obtenu de bonnes notes. Dans le rapport du précédent trimestre, Telus était en tête pour l’expérience vidéo 5G et coleader pour l’expérience de jeux 5G aux côtés de Rogers.

Comme au trimestre dernier, Telus a partagé la meilleure expérience d’application vocale 5G avec Rogers, avec une note moyenne de 81,85. Bell a également obtenu de bons résultats avec un score de 80,7.

Bell est toutefois resté invaincu en termes de vitesse de téléchargement 5G, tandis que Rogers est resté numéro un en vitesse de téléversement 5G, pour la quatrième fois consécutive. Les deux transporteurs se sont améliorés par rapport au dernier trimestre.

Il est intéressant de noter qu’au dernier trimestre, les trois opérateurs étaient statistiquement à égalité en termes de disponibilité et de portée de la 5G. Ce trimestre, Rogers a été le grand gagnant dans les deux catégories. La portée de la 5G mesure la façon dont les utilisateurs mobiles perçoivent l’étendue géographique du réseau d’un opérateur, et la disponibilité de la 5G mesure la proportion de temps pendant lequel les utilisateurs sont connectés à un réseau dans des endroits qu’ils fréquentent couramment.

Mais en ce qui concerne la disponibilité régionale de la 5G, Rogers est en tête en Alberta et en Colombie-Britannique. Elle est également à égalité au premier rang dans les provinces de l’Atlantique, aux côtés de Telus, et au Manitoba, aux côtés de Bell. Pendant ce temps, les utilisateurs 5G de Bell, Rogers et Telus en Ontario et au Québec ne constatent pas de différence statistiquement significative dans la proportion de temps qu’ils passent avec un signal 5G actif.

Freedom Mobile apparaît également comme un acteur majeur de la 5G, puisqu’elle a annoncé le lancement de ses services 5G avec une couverture initiale en Ontario, en Colombie-Britannique et en Alberta, y compris les régions métropolitaines de Toronto, Vancouver, Calgary et Edmonton, ainsi que d’autres villes sélectionnées, souligne le rapport.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.