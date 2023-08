Le Bureau de la concurrence condamné à verser des millions à Rogers et Shaw pour avoir contesté la fusion

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé lundi que les tarifs proposés par Québecor pour accéder au réseau de Rogers étaient plus justes que ce que Rogers avait proposé, et a ordonné aux deux opérateurs de télécommunications de conclure une entente d'accès ERMV (exploitant de réseau mobile virtuel) conforme à l'offre de Québecor.