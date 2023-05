Un nouveau rapport révèle que la demande pour les centres de données est restée élevée au premier trimestre

DatacenterHawk, le créateur d’une plate-forme mondiale d’analyse de l’immobilier des centres de données, a récemment publié son récapitulatif du marché des centres de données du 1er trimestre 2023, faisant état de la forte demande et des défis actuels en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique (APAC), et pour la première fois, les marchés d’Amérique latine (LATAM).

Le président de la société, David Liggitt, a déclaré qu’il anticipait une « année de développement fascinante dans l’industrie des centres de données ».

L’analyse du marché, a-t-il déclaré, « jouera un rôle crucial alors que les principales parties prenantes relèveront les défis des limitations de puissance, des problèmes de chaîne d’approvisionnement et de la hausse des coûts, tout cela alors que la demande d’infrastructure de centre de données reste forte ».

Faits saillants du marché des centres de données par région

Amérique du Nord : Bien qu’elle soit toujours active, la demande en Amérique du Nord s’est refroidie après plusieurs périodes d’absorption record entre 2020 et 2022. L’absorption est toutefois restée élevée, enregistrant le sixième trimestre le plus important jamais enregistré.

« De nombreux utilisateurs d’entreprise privilégient actuellement une stratégie conservatrice concernant leur infrastructure informatique, certains optant pour le renouvellement de leurs baux à des durées plus courtes, probablement en prévision de prix moins volatils dans un avenir proche », indique le rapport. « Les marchés secondaires émergents continuent de connaître une forte croissance, car les développeurs recherchent de nouveaux marchés qui offrent des avantages similaires aux principaux hubs, mais à des coûts et une disponibilité de l’énergie plus favorables. »

Europe : La demande de capacité des centres de données est restée constante au premier trimestre. De nombreux pays européens adaptent leurs opérations, stratégies et politiques concernant les pratiques des centres de données dans le but d’accroître la souveraineté, la confidentialité et la sécurité des données.

L’approvisionnement en électricité, indique le rapport, est également resté un défi, limitant la location et le développement dans des zones telles qu’Amsterdam, Dublin et Londres. En conséquence, les marchés où l’électricité est plus facilement disponible ont connu une croissance significative au cours de la dernière année, notamment Paris, Madrid, Milan et les pays nordiques.

APAC : Selon les conclusions du rapport, la géographie de la région présente un défi unique, car différentes régions ont leurs propres climats, systèmes d’infrastructure, réseaux électriques et autres facteurs logistiques qui rendent le développement difficile.

Malgré les obstacles, Singapour et Hong Kong connaissent des développements majeurs alors que la demande de services infonuagiques augmente rapidement, bien que la forte demande ait limité certaines options de développement futur.

Amérique latine : Le rapport note que « le marché connaît actuellement une forte croissance, due en grande partie aux vents favorables de l’industrie, notamment l’adoption de la technologie et l’investissement dans les centres de données. Avant la pandémie, les centres internationaux tels que Dallas, Miami et Los Angeles répondaient principalement aux besoins des centres de données de la région, car la plupart des entreprises locales n’avaient pas encore externalisé leur informatique ni entrepris de transformation numérique.

« Aujourd’hui, cependant, l’Amérique latine devrait connaître la plus forte croissance mondiale en matière d’adoption de technologies. Cela stimulera la demande régionale de colocation sur les principaux marchés LATAM tels que le Mexique, le Brésil, le Chili et la Colombie au cours de la prochaine décennie. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.