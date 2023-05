Quatre tendances qui façonnent l’avenir de des infrastructures infonuagiques et de périphérie et des centres de données

Lors d’une conférence à Sydney, en Australie cette semaine, les analystes de Gartner ont mis en évidence quatre tendances ayant un impact sur les infrastructures infonuagiques, les centres de données et les infrastructures de périphérie en 2023, alors que les équipes d’infrastructure et d’exploitation (I&E) font face à une conjoncture économique difficile.

Selon l’analyste Paul Delory, vice-président de Gartner, « 2023 ne sera pas une année pour réaliser de grandes ambitions, mais cela marque un moment pour recentrer, rééquiper et repenser votre infrastructure ».

Il a ajouté que « chaque crise cache une opportunité, et dans ce cas, la possibilité d’apporter des changements positifs qui pourraient être attendus depuis longtemps ».

Les quatre tendances, selon Gartner, sont :

1) Les équipes d’I&E réviseront les infrastructures infonuagiques assemblées à la hâte et mal architecturées pour les rendre plus efficaces, résilientes et rentables.

La clé pour cela est d’éliminer l’infrastructure infonuagique redondante, surdimensionnée et inutilisée, a souligné Gartner, ajoutant que les entreprises chercheront à utiliser et à moderniser l’infrastructure infonuagique pour atténuer les perturbations de la chaîne d’approvisionnement.

Gartner a ajouté que 65 % des charges de travail des applications seront optimales ou prêtes pour la livraison dans le nuage d’ici 2027, contre 45 % en 2022.

2) Les équipes I&E évalueront de nouveaux types d’infrastructures à mesure que de nouvelles architectures d’applications émergeront.

Ces nouvelles infrastructures comprennent des infrastructures de périphérie pour les cas d’utilisation gourmands en données, des architectures non x86 pour les charges de travail spécialisées, des architectures de périphérie sans serveur et un service mobile 5G.

Les équipes d’I&E doivent évaluer ces options alternatives avec soin, a déclaré Gartner, notamment face aux contraintes de temps, de talents et de ressources.

3) Les équipes d’I&E appliqueront une centralité des services et des modèles économiques de type infonuagique à l’infrastructure sur site à mesure que les centres de données se rétrécissent et migrent vers des fournisseurs de colocation basés sur des plates-formes.

Selon Gartner, 35 % des infrastructures de centres de données seront gérés à partir d’un plan de contrôle basé sur le nuage d’ici 2027, contre moins de 10 % en 2022.

4) Les équipes I&E feront du développement des compétences opérationnelles leur priorité absolue en 2023.

Leurs membres seront probablement encouragés à assumer de nouveaux rôles en tant qu’ingénieurs en fiabilité de site ou de consultants experts en la matière pour les équipes de développeurs et les unités commerciales.

La pénurie de compétences reste le principal obstacle aux initiatives de modernisation des infrastructures, mais Gartner prévoit que 60 % des équipes d’infrastructure des centres de données auront des compétences pertinentes en matière d’automatisation et d’infonuagique d’ici 2027, contre 30 % en 2022.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.