Deux ans de plus au contrat de la firme Cubic pour le soutien logistique à la formation par simulation à Valcartier

Dominique Lemoine - 29/11/2021

L’entreprise étasunienne Cubic dit avoir obtenu une prolongation de deux ans à son contrat auprès de l’administration fédérale du Canada pour fournir des capacités technologiques et du soutien logistique à des fins de formation et de simulation sur quatre bases militaires au Canada, dont celle de Valcartier.

Cubic, basée à San Diego en Californie, affirme que le mandat de sa division d’affaires Cubic Mission and Performance Solutions obtenu de Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) s’inscrit dans le cadre d’un programme de simulation d’effets d’armes (Weapon Effects Simulation) de l’armée canadienne.

Le mandat implique la fourniture de soutien logistique pour la formation et l’exercice par simulation aux bases militaires de Gagetown au Nouveau-Brunswick, de Petawawa en Ontario, de Valcartier au Québec et de Wainwright en Alberta.

Par exemple, Cubic fournit des produits et des capacités sans fil et d’appariement permettant aux commandements d’évaluer les tactiques, techniques et procédures effectuées à l’entraînement. Cubic ajoute que son premier contrat dans le cadre du programme de simulation d’effets d’armes lui avait été octroyé en février 2003.

Lire aussi :

Contrats militaires fédéraux pour General Dynamics Mission Systems

Contrats de formation militaire sur simulateur pour CAE

Contrat militaire canadien pour SNC-Lavalin

Contrat de logiciels de gestion de combat pour Rheinmetall

Tags: armée