KPMG et Microsoft lancent un Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels

KPMG au Canada et Microsoft Canada annoncent aujourd’hui le lancement du Centre de développement des compétences en gestion des risques opérationnels. Fort d’un investissement de 1,7 M$ sur trois ans, il sera établi au Québec, rejoignant le Centre d’excellence canadien en cybersécurité de KPMG.

Il constitue la première phase d’un projet pilote et pourrait rejoindre un potentiel de plus de 11 000 cadres supérieurs et membres de conseils d’administration à travers ses formations offertes en français sur la Cybersécurité et sur l’intelligence artificielle générative.

Les formations virtuelles, pratiques et gratuites qu’offrira le centre aideront les entreprises et les gouvernements à « mettre en place des mesures de protection en matière de cybersécurité, qui serviront à comprendre les opportunités et les défis de l’intelligence artificielle générative et à la mettre en œuvre de manière responsable ».

Selon le récent sondage Perspective des chefs de la direction de KPMG, 93 % des chefs de la direction canadiens craignent que l’émergence de l’intelligence artificielle générative ne les rende encore plus vulnérables aux cyberattaques, alors que seul 56 % d’entre eux se sentent prêts à faire face à celles-ci. Par ailleurs, une étude récente de Microsoft en collaboration avec l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) révèle que la demande de compétences en cybersécurité a augmenté de 32 % au Canada au cours de la dernière année.

Microsoft estime en outre que les tentatives d’attaques d’hameçonnage ont augmenté de plus de 200 % depuis septembre 2022 alors qu’un récent sondage de KPMG auprès des petites et moyennes entreprises québécoises révèle que 60 % d’entre elles ont payé une rançon à des cybercriminels au cours des trois dernières années.

« Grâce à cette collaboration avec Microsoft, nous visons à renforcer la cybersécurité et à transformer l’intelligence artificielle générative en une opportunité, plutôt qu’une menace », a déclaré Benoit Lacoste Bienvenue, associé directeur, Province de Québec, KPMG. « Avec notre expertise dans ces domaines, nous prenons des mesures concrètes pour améliorer la sécurité et avoir un impact positif pour les organisations au Québec. »