AWS offre une formation gratuite en IA aux Canadiens via son nouvel engagement « AI Ready »

Amazon Web Services (AWS) vient de lancer « AI Ready », une nouvelle initiative chargée de fournir gratuitement une formation et un enseignement aux compétences en IA et en IA générative à deux millions de personnes d’ici 2025.

« Avec l’essor de l’IA générative, il est maintenant temps de faire ce que nous pouvons pour nous assurer que la future main-d’œuvre en IA générative soit diversifiée et inclusive », a déclaré Coral Kennett, responsable de l’éducation au Canada pour AWS.

AI Ready comprend les trois initiatives suivantes, conçues pour les adultes et les jeunes apprenants :

Huit nouveaux cours gratuits d’IA et d’IA générative, destinés à la fois à un public du domaine des affaires aussi bien que non technique et technique

AWS offrira des bourses Udacity, d’une valeur de plus de 12 millions de dollars américains, à plus de 50 000 étudiants du secondaire et de l’université issus de communautés mal desservies et sous-représentées à l’échelle mondiale, y compris au Canada.

Une nouvelle collaboration entre Amazon Future Engineer et Code.org pour lancer Hour of Code Dance Party: AI Edition, une introduction d’une heure au codage et à l’IA permettant aux étudiants de créer leur propre clip vidéo virtuel sur des chansons à succès d’artistes tels que Miley Cyrus, Harry Styles, et plus encore.

Ces initiatives s’ajoutent à l’engagement d’AWS à investir des centaines de millions de dollars pour fournir une formation gratuite aux compétences en infonuagique à 29 millions de personnes, dont 200 000 Canadiens, d’ici 2025.

AI Ready intervient alors qu’AWS vient de publier une nouvelle étude mettant en évidence les difficultés d’embauche que rencontrent les employeurs canadiens lorsqu’ils se lancent dans leur parcours vers l’IA.

L’étude, menée auprès de plus de 1 600 travailleurs et de 500 organisations au Canada, révèle que 66 pour cent des employeurs donnent la priorité à l’embauche de talents en IA, et beaucoup se disent même prêts à payer 25 pour cent de plus pour trouver la bonne recrue.

Le besoin de talents est criant, alors que l’IA continue d’engloutir tous les secteurs et que les organisations se démènent pour suivre le rythme.

En fait, 83 % de toutes les organisations interrogées prévoient utiliser des solutions basées sur l’IA dans leur organisation d’ici 2028. Les services commerciaux et marketing, suivis des services financiers et informatiques, devraient être les plus grands bénéficiaires de l’IA.

L’IA générative devrait également transformer notre façon de travailler, avec plus de 86 pour cent des employeurs et 74 pour cent des employés (travailleurs technologiques et non technologiques) déclarant qu’ils utiliseront « quelque peu » ou « largement » l’IA générative dans leur organisation dans les cinq prochaines années. Dans l’ensemble, les employeurs estiment que l’IA peut augmenter la productivité de 39 pour cent.

Les difficultés de recrutement restent cependant un obstacle majeur. AWS a expliqué qu’il y a un manque de compétences générales telles que la pensée critique, qui sont essentielles pour utiliser les outils d’IA, en plus des compétences techniques de base.

Cet écart de compétences ne fera qu’augmenter, a déclaré Mme Kennett, si la formation et l’éducation ne rattrapent pas leur retard, en particulier pour la prochaine génération de talents.

Par ailleurs, l’étude montre que 70 pour cent des employeurs ont du mal à mettre en œuvre un programme de formation de la main-d’œuvre en IA, et 57 pour cent ne savent tout simplement pas quels programmes de formation aux compétences en IA sont disponibles.

Coral Kennett a ajouté : « Si l’IA générative est l’avenir, la main-d’œuvre de demain doit être prête, c’est pourquoi, grâce à notre engagement AI Ready, nous veillons à ce que toute personne désireuse d’apprendre puisse accéder à la formation. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.