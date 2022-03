Cinq formations pour briser l’inégalité entre les sexes dans le secteur des technologies

Pragya Sehgal - 09/03/2022

L’industrie des technologies est l’une de celles qui connaissent la croissance la plus rapide au monde, mais les femmes y demeurent sous-représentées.

Bien que l’industrie des technologies propose des salaires intéressants et des carrières épanouissantes à de nombreuses personnes, des recherches ont montré que les femmes y sont encore largement sous-représentées, et qu’elles doivent y faire face à de nombreux obstacles lorsqu’elles veulent y faire carrière.

Le thème de cette année pour la Journée internationale des droits des femmes est #BreakTheBias, un appel pour que chacun et chacune d’entre nous fasse sa part pour forger un monde avec plus diversité, d’équité et d’inclusivité, en s’engageant à dénoncer les préjugés, à détruire les stéréotypes, à briser les inégalités et à rejeter la discrimination.

Désormais, plus que jamais, diverses organisations créent des ressources pour permettre aux femmes de réussir leur carrière dans le secteur des technologies.

Voir le diaporama sur ces ressources d’éducation et de formation sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Lire aussi :

Programmes de formation en cybersécurité pour les femmes et PANDC

Création d’un programme de mentorat féminin en technologies financières

Programme pour les créatrices d’entreprises technologiques en démarrage

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

Tags: 8 mars