Lighthouse Labs suit les cheminements de carrière de ses anciens élèves dans un nouveau rapport

L’entreprise canadienne de formation technologique Lighthouse Labs a publié cette semaine son rapport sur le cheminement de carrière 2022 qui examine comment les anciens élèves se sont comportés depuis l’obtention de leur diplôme entre 2014 et l’année dernière.

L’objectif du rapport, a déclaré Jeremy Shaki, directeur général de la société, qui propose des cours intensifs de 12 et 30 semaines sur le développement Web et la science des données ainsi que des cours de perfectionnement, était de suivre la croissance de l’emploi, les salaires moyens, la carrière les motivations et les tendances en milieu de travail dans l’industrie de la technologie.

Les résultats ont révélé que 52 % des diplômés gagnent plus de 100 000 $ CA par an dans les quatre ans suivant l’obtention de leur diplôme, 95 % occupent des postes en télétravail ou hybrides, et les diplômés de 2021 ont obtenu une augmentation de 15 % de leur rémunération moyenne.

Il convient de noter que les diplômés de 2015 ont déclaré une augmentation de salaire moyenne de 238 %, tandis que les diplômés de trois et quatre ans ont vu une augmentation moyenne de leur salaire de base de 62 % et 77 % respectivement.

« Le message retentissant était que les gens ne venaient pas seulement ici pour un emploi, ils venaient ici pour une carrière », a déclaré Shaki. « Sachant cela, nous avons senti que nous devions vraiment devenir responsables et transparents sur la façon dont nous avancions vers cet objectif. Ce rapport est la réponse à cette question. »

Il a ajouté que lorsque l’entreprise a été créée en 2013, le programme moyen prenait trois ans pour apprendre aux gens à devenir des développeurs professionnels : « C’est tout simplement trop long pour que les adultes fassent de grands changements dans leur vie. Nous ne pouvons pas tous prendre trois ans pour changer de carrière alors que nous avons besoin d’un revenu, que nous avons des vies et des enfants et que beaucoup d’autres choses se passent que nous ne pouvons pas simplement mettre en attente. »

« Notre objectif en mettant sur pied des programmes de 12 et 30 semaines n’était pas seulement de nous assurer que les gens étaient productifs dès qu’ils débutaient leur emploi, c’était aussi qu’ils puissent apprendre et continuer à grandir et à évoluer tout au long de leur carrière jusqu’à ce qu’ils soient prêts pour un éventuel nouveau changement de carrière.

L’entreprise a contacté 3 200 anciens élèves, et 757 d’entre eux ont répondu. Le rapport indique qu’ils sont actuellement employés partout, des « entreprises en démarrage aux grandes entreprises. Ils travaillent à domicile ou en hybride, certains ont changé de province et même de pays, et tous occupent un emploi significatif et ont une carrière stable et bien rémunérée.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.