Telus investit 10 M$ de plus le déploiement du réseau PureFibre au Québec

Telus annonçait récemment un investissement privé de 10 millions de dollars pour son infrastructure de réseau dans la région de Chaudière-Appalaches. L’investissement permettra le le déploiement de son réseau PureFibre dans 10 communautés des MRC de Beauce-Sartigan, Bellechasse, Lotbinière, Montmagny et Nouvelle-Beauce.

Cet investissement est jumelé à plus de 13 millions de dollars engagés par les gouvernements du Canada et du Québec en 2021 et 2022 dans le cadre du programme Opération haute vitesse. Selon Telus, cela comblera la fracture numérique en favorisant l’innovation numérique dans les entreprises locales, en promouvant l’industrie du tourisme, en attirant les jeunes travailleurs et les familles et en accélérant le développement de services virtuels dans les domaines de la santé et de l’éducation.

L’entreprise de télécommunications a annoncé plusieurs investissements concernant le déploiement de son réseau PureFibre dans certaines régions du Québec depuis le mois dernier. Dans le cadre du programme Opération haute vitesse, les gouvernements fédéral et provincial ont alloué 26 millions de dollars à Telus pour le déploiement d’Internet à large bande dans près de 5 000 foyers. Telus affirme que ce financement supplémentaire permettra de connecter 25 000 familles et entreprises supplémentaires au réseau PureFibre d’ici septembre 2022 dans les régions de l’Est du Québec, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Mauricie et de l’Estrie.

« Les 350 membres de notre équipe et notre écosystème de partenaires dans la région de Chaudière-Appalaches utilisent la technologie pour créer un avenir meilleur pour les citoyens en comblant la fracture numérique grâce à nos réseaux de classe mondiale », a déclaré Nathalie Dionne, vice-présidente par intérim, Solutions consommateurs et expérience client de Telus. « Quatre-vingt-dix-neuf pour cent des familles et des entreprises de notre territoire québécois sont connectées à notre réseau PureFibre, et nous continuons d’investir dans l’objectif de connecter tous les foyers à Internet haute vitesse d’ici septembre 2022. Nous saluons également l’engagement du gouvernement du Québec à améliorer la couverture sans fil dans nos régions, avec un investissement de 50 millions de dollars dans son dernier budget. »

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

