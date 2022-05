IBM Think 2022 – Un vaste catalogue de logiciels IBM désormais disponibles en tant que service sur AWS

Pragya Sehgal - 17/05/2022

IBM annonçait la semaine dernière avoir signé un accord de collaboration stratégique avec Amazon Web Services (AWS), avec l’intention d’offrir une large gamme de son catalogue sous forme de logiciels en tant que service (SaaS) sur AWS.

Basé sur les logiciels IBM disponibles en tant que service sur IBM Cloud, IBM et AWS affirment que cet accord unique en son genre fournira aux clients un accès rapide et facile aux logiciels IBM qui couvrent l’automatisation, les données et l’IA, la sécurité et la durabilité et qui s’appuient sur le Red Hat OpenShift Service on AWS (ROSA) et s’exécutent nativement dans le nuage sur AWS.

« Les entreprises comme la nôtre recherchent un retour sur investissement plus rapide et une mise en service rapide. Devenir une organisation AWS axée sur le cloud nous a mis sur la voie de l’innovation numérique, en utilisant la technologie pour mieux servir nos clients », a déclaré Guilherme Ximenes, directeur de la technologie chez Banco Inter, une fintech brésilienne 100 % cloud sur AWS. « La disponibilité des offres IBM SaaS sur AWS permettra aux entreprises comme la nôtre de se concentrer sur la création de valeur pour nos clients sans se soucier de la gestion de l’infrastructure informatique, ce qui nous aidera à innover plus rapidement. »

Les deux sociétés s’engagent également dans un large éventail d’investissements conjoints pour faciliter l’utilisation des logiciels IBM sur AWS par les clients, y compris des activités de mise sur le marché intégrées dans les ventes et le marketing, des incitatifs de distribution, la formation des développeurs et le développement de solutions pour les marchés verticaux et les industries clés tels que le pétrole et le gaz, les voyages et les transports, etc.

Au cours des 18 prochains mois, près de 19 offres logicielles clés d’IBM fonctionnant sous ROSA seront rendues disponibles en tant que service sur AWS, a annoncé Manu Parbhakar, responsable des partenariats stratégiques Linux, conteneurs et DevOps chez AWS, lors de l’événement IBM Think 2022.

Pour plus de détails, l’article original (en anglais) est disponible sur le site IT Business, une publication sœur de Direction informatique.

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

Tags: AWS