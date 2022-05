Elon Musk annonce (dans un tweet) la suspension de son acquisition de Twitter

Pragya Sehgal - 16/05/2022

Elon Musk a annoncé dans un tweet la semaine dernière qu’il suspendait temporairement son offre d’acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars, en attendant des détails à l’appui des calculs selon lesquels les « faux » comptes représentent en effet moins de 5 % des utilisateurs.

L’annonce comportait un lien vers un article de Reuters du 2 mai faisant état des faux comptes et des comptes de spam estimés par Twitter au premier trimestre de l’année et qui indiquait que, sur les 229 millions d’utilisateurs de Twitter qui ont vu de la publicité au premier trimestre de 2022, moins de cinq pour cent étaient de faux comptes. Musk dit maintenant qu’il veut voir plus de détails sur le nombre de faux comptes sur Twitter avant que son accord pour acheter la plate-forme de médias sociaux ne soit conclu.

Le PDG de Tesla et SpaceX est bien conscient de l’existence de comptes de spam sur Twitter depuis le début de l’accord. Dans un communiqué de presse annonçant l’accord le 25 avril, Musk avait noté qu’il souhaitait rendre Twitter meilleur que jamais en donnant la priorité à la lutte contre les spambots et à l’authentification de tous les humains.

Le tweet de Musk a fait chuter les actions de la société de médias sociaux, les faisant chuter d’environ 8,8 % le jour-même. Musk a par la suite affirmé sur Tweeter qu’il est « toujours décidé à aller de l’avant avec cette acquisition. »

La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de Twitter, devrait être finalisée en 2022 conformément à l’annonce initiale, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Twitter, de l’obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.

Musk a obtenu 25,5 milliards de dollars US de financement par emprunt et prêt sur marge entièrement engagés et fournit un engagement de capitaux propres d’environ 21,0 milliards de dollars US. Il n’y a pas de conditions de financement à la clôture de la transaction, selon l’annonce initiale faite par Twitter.

