Partenariat entre Mila et Twitter en apprentissage automatique

Dominique Lemoine - 22/03/2022

Des étudiants et des professeurs de l’Institut québécois d’intelligence artificielle (Mila) collaboreront avec des chercheurs du groupe d’apprentissage automatique Cortex de Twitter en matière d’apprentissage automatique.

Selon Twitter, son groupe d’apprentissage automatique et de données Cortex développe des approches d’apprentissage automatique pour « accélérer » la réalisation de la mission que Twitter se donne de « servir la conversation publique ». Twitter inscrit ce partenariat dans le cadre de son « engagement à faire progresser la recherche sur l’apprentissage machine dans les milieux universitaires et industriels ».

Le partenariat prévoit que les chercheurs de Twitter aient accès aux ressources internes, installations et événements du Mila, ainsi que des opportunités de développement de systèmes d’apprentissage machine et de traitement automatique des langues.

Selon le directeur scientifique du Mila, Yoshua Bengio, les systèmes développés dans le cadre de ce partenariat avec Twitter pourraient « avoir un impact sur des centaines de millions de micromessages (tweets) par jour ».

« Les progrès réalisés par les équipes de recherche et ingénierie en apprentissage automatique de Cortex sont essentiels pour aider les gens à trouver leurs communautés et à établir des liens significatifs, pour leur recommander le contenu le plus pertinent et le plus opportun et, surtout, pour assurer leur sécurité », ainsi que pour leur fournir la « meilleure expérience possible », ajoute Twitter.

