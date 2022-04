Elon Musk acquiert Twitter pour 44 milliards de dollars

Samira Balsara - 26/04/2022

Elon Musk a conclu un accord pour acquérir Twitter pour 44 milliards de dollars américains.

Le conseil d’administration de Twitter a accepté l’offre du PDG de Tesla et SpaceX d’acheter la société et de la privatiser, a annoncé Twitter lundi.

L’accord est « un accord définitif à acquérir par une entité détenue à 100 % par Elon Musk, pour 54,20 $ par action en espèces dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 44 milliards de dollars », a déclaré Twitter dans l’annonce.

Une fois la transaction terminée, Twitter deviendra une société privée.

Le titre a clôturé en hausse de 5,64 % au lendemain de la nouvelle.

L’annonce de la société de médias sociaux a révélé qu’aux termes de l’accord, les actionnaires de Twitter recevront 54,20 USD en espèces pour chaque action ordinaire de Twitter qu’ils détiennent à la clôture de la transaction proposée.

« Le prix d’achat représente une prime de 38 % par rapport au cours de clôture de Twitter le 1er avril 2022, qui était le dernier jour de bourse avant que Musk ne divulgue sa participation d’environ 9 % dans Twitter », indique l’annonce.

La vente à Musk a été approuvée collectivement par le conseil d’administration de Twitter et devrait être conclue cette année, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Twitter, de l’obtention des approbations réglementaires applicables et de la satisfaction des autres conditions de clôture habituelles.

Dans une déclaration par voie de communiqué de, Musk a déclaré qu’il prévoyait améliorer Twitter, avec de nouvelles fonctionnalités et des améliorations applicatives. Cependant, et encore plus important, Musk a déclaré qu’il considérait la liberté d’expression sur Twitter comme une priorité absolue.

« La liberté d’expression est le fondement d’une démocratie qui fonctionne, et Twitter est la place publique numérique où sont débattues des questions vitales pour l’avenir de l’humanité », a-t-il déclaré. « Je veux aussi rendre Twitter meilleur que jamais en améliorant le produit avec de nouvelles fonctionnalités, en rendant ouvrant le code les algorithmes pour accroître la confiance, en combattant les spambots et en authentifiant tous les humains. Twitter a un énorme potentiel – j’ai hâte de travailler avec l’entreprise et la communauté des utilisateurs pour le mettre en valeur. »

Lire l’article au complet (en anglais) sur le site d’IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Lire aussi :

Elon Musk dépose 43 G$ sur la table pour s’emparer de Twitter

Partenariat entre Mila et Twitter en apprentissage automatique

Balado Hashtag Tendances, 14 avril 2022 — Pressions sur Uber, Musk et Zuckerberg

Traduction et adaptation française par Renaud Larue-Langlois

Tags: acquisitions