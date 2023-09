Le besoin de conseils d’administration d’entreprise « avertis en matière numérique » est plus crucial que jamais

Au final, aucun groupe n’a plus d’influence sur la façon dont une organisation fonctionnera et prospérera que son conseil d’administration. Qu’il s’agisse d’une organisation à but non lucratif ou d’une entreprise, la composition du groupe – qui préside les réunions et qui vote – est essentielle au succès, et personne ne le sait mieux que Dottie Schindlinger, directrice exécutive du Diligent Institute.

Le groupe de réflexion et la branche de recherche de Diligent Corp., un développeur de logiciels-services (SaaS) d’offres de gouvernance, de risque et de conformité (GRC), couvre également des sujets liés à la gouvernance des conseils d’administration et organise des programmes de formation allant du risque et planification de la succession aux cyberrisques et aux problématiques environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Dans une récente entrevue avec IT World Canada, Mme Schindlinger a discuté de l’importance de la diversité au sein des conseils d’administration, qu’il s’agisse du secteur privé ou d’une organisation à but non lucratif, ainsi que de la raison pour laquelle il est primordial d’avoir des membres de conseil d’administration « avertis en matière numérique ».

La nécessité de ce dernier point était évidente dans une étude du Diligent Institute publiée plus tôt cette année, révélant que l’implication croissante des conseils d’administration dans des domaines tels que le cyber-risque, l’ESG et la transformation numérique souligne la nécessité de disposer de données et d’informations appropriées pour mieux superviser les risques.

Ses auteurs notent que les administrateurs de sociétés s’attendent également à ce que la composition des conseils d’administration change afin de mieux répondre à ces risques : 23 pour cent des administrateurs ont déclaré que les structures traditionnelles des conseils d’administration ne correspondent plus aux domaines croissants de risques et d’opportunités d’aujourd’hui, et 25 pour cent ont déclaré que leur le prochain membre du conseil d’administration devra combler un manque de compétences à la table.

« La liste des questions que les actionnaires associent au succès et à la longévité d’une entreprise s’est allongée, tout comme les attentes et les responsabilités du conseil d’administration », a déclaré Lisa Edwards, présidente exécutive de l’institut à l’époque.

« Même si les administrateurs ont généralement confiance en leur capacité à relever le défi, nous entendons dire qu’ils ont besoin d’aide pour superviser efficacement les domaines de risque nouveaux et en évolution, en particulier autour de questions telles que le cyber-risque et la transformation numérique. »

Dottie Schindlinger, qui a pris la parole en juin au Reconnect 2023, une conférence organisée par les Fondations communautaires du Canada, a déclaré que « les structures de conseil d’administration traditionnelles ne sont plus propices aux domaines croissants de risques et d’opportunités d’aujourd’hui. Des questions pertinentes qui touchent encore les conseils d’administration, telles que la stratégie en matière de talents et les écarts en matière de diversité, demeurent également largement répandues ».

« La solution est que les membres du conseil d’administration doivent adopter une forme moderne de gouvernance qui dote les divers dirigeants des outils, des connaissances et des procédures nécessaires pour produire des résultats positifs pour les parties prenantes. »

Il existe de bonnes raisons d’affaires pour créer un conseil d’administration qui soit en phase avec les nombreux défis technologiques existants, a-t-elle noté, citant une étude de 2019 du Massachusetts Institute of Technology (MIT) qui a examiné des organisations dont les membres du conseil d’administration avaient occupé des rôles en tant que responsable informatique, directeur de l’information (CIO) ou directeur de la sécurité de l’information (CISO).

« Lorsqu’un conseil d’administration comptait un de ces administrateurs, cela ne faisait vraiment aucune différence et s’il y en avait deux, il y avait une petite différence », a-t-elle déclaré à propos des résultats de l’étude. « Une fois qu’il y en avait trois, c’était le jour et la nuit. En tant que groupe, les entreprises comptant trois directeurs experts en numérique ont surperformé toutes les autres de 30 pour cent, sur tous les critères disponibles. »

Selon les chercheurs du MIT, « les conseils d’administration sont confrontés à de nombreuses questions qui retiennent leur attention, mais la maîtrise du numérique à l’ère de la transformation numérique arrive rapidement en tête de liste. Presque toutes les entreprises recherchent des moyens d’utiliser la technologie pour améliorer leurs modèles économiques, leur expérience client, leur efficacité opérationnelle, etc. – et les conseils d’administration doivent les aider à avancer à un rythme suffisant, en prônant le changement en soutenant et parfois en encourageant leurs PDG. Ceux qui le font sont susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats financiers que ceux qui ne le font pas.

Dottie Schindlinger a soutenu qu’elle ne voyait pas « pourquoi il faut avoir un certain âge pour siéger à un conseil d’administration », ajoutant que « d’accord, vous voulez que les administrateurs arrivent au conseil avec un certain nombre de compétences, de perspectives et de relations, etc. »

« C’est intéressant, le Diligent Institute propose un programme appelé Next-Generation Board Leaders, un programme destiné aux administrateurs actuels de sociétés ouvertes qui sont dans la trentaine ou la quarantaine. Et il y en a plus que vous ne le pensez. Ce n’est certainement pas la grande majorité, mais ils sont plus nombreux. Et ils deviennent de plus en plus nombreux à mesure que nous avançons. »

« Ce n’est pas une surprise. Certains d’entre eux sont des personnes qui sont constamment des professionnels de la technologie, ou bien ils sont issus d’un modèle commercial plus récent. Et ils ont été spécifiquement embauchés par les conseils d’administration, parce qu’ils apportent cette autre perspective – cette perspective qui, selon l’entreprise, leur manque. »

Dans le domaine des organisations à but non lucratif, cette tendance se produit beaucoup moins, a-t-elle déclaré, en raison du fait que de nombreuses organisations à but non lucratif « ont toujours cette philosophie selon laquelle il faut être un gros donateur pour être membre du conseil d’administration. Et franchement, à moins que quelqu’un n’ait été milliardaire en Bitcoin, il est peu probable qu’un professionnel en milieu de carrière dans la trentaine ou la quarantaine soit capable de faire un gros chèque à cinq ou six chiffres. Ce n’est pas si courant ».

« Ce sont généralement des gens qui approchent de l’âge de la retraite qui sentent qu’ils ont les moyens d’être un membre généreux du conseil d’administration. C’est une tradition qui mérite vraiment d’être examinée de près. Parce que c’est un très gros obstacle à la diversité au sein du conseil d’administration si vous voulez refléter vos parties prenantes. Qu’est-ce que ça dit que vous autorisez uniquement les personnes riches à rejoindre votre conseil d’administration ? C’est une préoccupation. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.