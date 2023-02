Pourquoi les conseils d’administration ignorent les RSSI et 4 façons de les amener à écouter

Imaginez un adulte devant vous parlant dans une langue étrangère inintelligible.

Selon Jeffrey Wheatman, c’est ainsi que la plupart des responsables de la sécurité des systèmes d’information (RSSI) sonnent à leurs conseils d’administration et à la direction générale.

Wheatman, le cyber-évangéliste du service américain d’évaluation de la sécurité de la chaîne d’approvisionnement informatique Black Kite, a présenté cette analogie lors de sa présentation lundi au siberX CISO Forum Canada. En fait, pour faire passer son message, il a commencé à parler de… quelque chose. C’était peut-être une langue. C’était peut-être du charabia. C’était certainement inintelligible. Cela a intrigué le public des pros de la sécurité de l’information.

C’était son point de vue : quelque chose d’inintelligible, c’est ce que les directeurs et la haute direction entendent lorsque la plupart des dirigeants de la sécurité informatique parlent.

La solution, a-t-il dit, est que les responsables de la sécurité informatique doivent apprendre à mieux communiquer avec les non-informaticiens.

Un ancien analyste de Gartner qui a parlé aux conseils d’administration et conseillé les RSSI sur la façon de parler aux conseils d’administration, il a proposé aux responsables de la sécurité informatique ces quatre conseils pour être plus efficaces :

Apprendre à parler la langue des affaires : « Ils ne vont pas apprendre notre langue ; nous devons apprendre la leur. Pour nous, attendre d’eux qu’ils apprennent la nôtre est un exercice futile et voué à l’échec. Par exemple : n’expliquez pas l’impact possible d’un rançongiciel comme suit : « Cela entraînerait une panne du réseau ». La direction ne sait pas ce qu’est le réseau. Au lieu de cela, dites : « Vous ne pourrez pas envoyer de factures, les gens ne pourront pas nous payer, nous ne pourrons pas sortir de produits ». La direction, a déclaré Wheatman, se soucie de trois choses : l’argent qui entre, l’argent qui sort et « si les choses tournent mal, qui a des ennuis ». Que doivent faire les pros de la sécurité de l’information ? Prendre des cours de commerce, dont beaucoup sont gratuits; apprendre à lire un grand livre et comment la comptabilité est faite.

Créer des histoires : Ne dites pas aux conseils d’administration et à la direction tout ce que vous savez sur la cybersécurité. Transmettez votre message en mots et en images pour éduquer, influencer une décision ou changer un comportement. Comment ? Inspirez-vous des médias qui racontent des histoires rapides comme le font les films, les émissions de télévision et les publicités. Construisez des analogies, qui sont des comparaisons. Distillez votre message dans une histoire d’une page, ce qui vous forcera à aller droit au but. Pratiquez ensuite votre argumentaire, peut-être à un ami, un enfant ou un conjoint. Lorsque vous faites cette présentation, n’oubliez pas de faire une pause aux points critiques et d’attendre une réponse – votre argumentaire résonne-t-il ? Ne demandez jamais à votre auditoire : « Cela a-t-il un sens pour vous ? » Mais vous pouvez demander : « Est-ce utile ? »

Se concentrer sur les émotions , « pas les uns et les zéros dans les données et les informations », a déclaré Wheatman. Les données peuvent persuader les gens, mais elles n’inspirent pas l’action. « Les gens se souviennent plus de ce qu’ils ont ressenti après votre présentation que de ce que vous leur avez dit. Pensez à ce que vous voulez que les cadres ressentent lorsque vous avez terminé », a-t-il déclaré. Si vous ne savez pas ce que vous voulez qu’ils ressentent, votre message risque de ne pas arriver correctement. (Astuce : il est normal de vouloir qu’ils aient un peu peur, mais soyez sûr que vous savez ce que vous faites.) Vous pouvez utiliser les données avec prudence. Trop de points de données submergent le public. Trouvez des noyaux et construisez autour d’eux. Recherchez les points chauds ; sachez ce qui est important pour votre public : le PDG souhaite connaître l’impact de la cybersécurité sur son projet favori, le directeur de l’exploitation souhaite connaître l’impact opérationnel, et le service des ventes veut savoir si cela les aidera ou si cela entravera leur capacité à atteindre les objectifs de vente. Vous pouvez faire référence à quelque chose qui est arrivé à un concurrent (« Parlons de la façon dont nous pouvons éviter cela. ») Une partie de cela, soit dit en passant, comprend également la planification de scénarios : « Que pourrait-il arriver si (il y a une récession, un virus balaie le monde, nous perdons la connectivité internet…). »