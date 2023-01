Des solutions de gouvernance de l’IA pour en faciliter la surveillance par les conseils d’administration

NuEnergy.ai, une entreprise de technologie d’Ottawa qui offre des solutions de gouvernance de l’intelligence artificielle (IA), cherche à doter les hauts dirigeants d’entreprise des connaissances, du cadre et des logiciels nécessaires pour interagir avec les solutions de gouvernance de l’IA et inclure la gouvernance de l’IA dans leurs registres des risques.

Dans sa dernière annonce, NuEnergy.ai a déclaré que les membres de conseils d’administration peuvent accéder à la formation sur la gouvernance de l’IA et au cadre de gouvernance de l’IA de l’entreprise, qui est conçu pour permettre aux leaders technologiques de développer une feuille de route éthique de l’IA pour leur organisation et de créer en parallèle un cadre de confiance personnalisé pour gérer la gouvernance de l’IA de l’organisation.

De plus, avec le logiciel infonuagique de NuEnergy, Machine Trust Platform (MTP), les dirigeants technologiques peuvent mesurer les paramètres de confiance, notamment la confidentialité, l’éthique, la transparence, les préjugés et se protéger contre les risques de dérive de l’IA . Pour la surveillance par le conseil, les résultats sont présentés dans des tableaux de bord qui incluent des normes mondiales telles que l’évaluation d’impact algorithmique (EIA) du gouvernement du Canada.

En mettant ces outils de gouvernance de l’IA à la disposition des dirigeants d’entreprise, et des membres du comité des risques en particulier, NuEnergy.ai cherche à aider les organisations à être plus conscientes du potentiel que l’IA présente pour leurs organisations ainsi que des risques encourus.

« Les dirigeants des conseils d’administration devraient s’appuyer sur leur approche du cyberrisque, en établissant dès maintenant des pratiques comparables pour l’IA. Les conseils d’administration doivent discuter de la manière d’intégrer la gouvernance de l’IA et la gouvernance des données dans leurs stratégies de gestion des risques et de mettre en place des garde-fous avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Niraj Bhargava, co-fondateur et président de NuEnergy.ai.

« La puissance de l’IA ne peut être véritablement bénéfique que si la technologie est fiable », a-t-il ajouté. « Les organisations se précipitent pour intégrer l’IA dans leurs produits et leurs opérations, mais attendent qu’une crise se produise pour la gouverner, risquant ainsi leur marque et la confiance du public en raison des manquements éthiques de l’IA. »

La direction d’une organisation n’est pas non plus susceptible de mettre en œuvre une gouvernance lorsque l’IA est « cachée » derrière ce qui semble être des outils à faible impact, tels que des outils de sélection de CV, qui semblent inoffensifs mais peuvent introduire des biais dans le processus d’embauche, a affirmé Niraj Bhargava.

« Malgré l’absence de réglementation formelle, c’est une erreur pour les organisations d’attendre pour mettre en œuvre des approches de gouvernance qui garantissent l’éthique et la fiabilité de l’IA ; les risques financiers, juridiques, réglementaires et de réputation d’une IA qui “déraille” sont trop importants », a-t-il poursuivi. « NuEnergy comprend la valeur des métriques, des mesures et des tableaux de bord transparents. Le dicton “si vous ne pouvez pas le mesurer, vous ne pouvez pas le gérer” s’applique clairement à l’IA, quel que soit le niveau de maturité d’une organisation. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.