Heather Harrison de VMware se penche sur la nécessité de stratégies de DEI solides

L’importance de politiques solides et significatives autour des stratégies de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) n’a jamais été aussi critique qu’aujourd’hui, affirme Heather Harrison, directrice des services financiers chez VMware Canada.

Elle a fait ces commentaires jeudi lors du dîner de reconnaissance des femmes dans la chaîne d’approvisionnement de CDN, qui a non seulement honoré un groupe sélectionné de personnes performantes, mais comprenait également un hommage émouvant à la PDG d’IT World Canada, Fawn Annan, décédée fin mai.

« C’est un honneur d’être ici », a déclaré Mme Harrison. « Ce rassemblement témoigne de la puissance de l’unité, de la force de la diversité et de l’esprit qui nous font avancer en tant que communauté. Lors de cet événement, nous ne prenons pas simplement pas part à un déjeuner, nous faisons partie d’un mouvement. Un mouvement qui reconnaît le rôle central que jouent les femmes dans le monde dynamique de l’informatique et de la technologie, et un mouvement qui s’aligne parfaitement sur VMware et son engagement en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion. »

Dans le cadre de son modèle commercial, a-t-elle déclaré, l’entreprise « envisage l’équité au sens large, à travers les multiples dimensions de l’accès, des opportunités et de l’avancement de toutes les parties prenantes. Nos valeurs exprimées à travers l’acronyme Epic2 – exécution, passion, intégrité, clients et communauté – incarnent une culture unique dans l’industrie. Ces valeurs sont une partie dynamique et vivante de qui nous sommes et de notre façon de fonctionner ».

En ce qui concerne l’événement lui-même, elle a déclaré : « Notre présence dans cette salle signifie non seulement nos réalisations individuelles, mais aussi notre engagement commun à créer un paysage plus équitable, plus inclusif et plus accueillant pour tous. »

« Aux intronisés. Je vous félicite. Vos contributions sont celles qui façonneront l’avenir. Alors que nous engageons des conversations, nouons des liens et célébrons les réussites de chacun, rappelons-nous également que chaque pas que nous faisons, chaque lien que nous établissons est un pas vers le progrès. »

Dans une interview avec CDN, une publication sœur de Direction informatique, Heather Harrison a déclaré que « l’importance de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, de mon point de vue, est qu’elles permettent vraiment à tout le monde de participer. Nous sommes en mesure d’exploiter les talents de groupes sous-représentés, donnant à chacun une meilleure place à la table et permettant à une organisation de réellement atteindre ses objectifs commerciaux ».

Le dîner de reconnaissance annuel, a-t-elle déclaré, « permet aux femmes de réseauter et de développer de nouvelles amitiés… C’était aussi un bel et touchant hommage à Fawn, qui comptait tant pour tant de personnes ici. Elle a croisé presque toutes les personnes présentes et je ne pense pas qu’il y ait eu un œil sec dans la salle lorsqu’ils ont présenté l’hommage ».

Quant à la sélection de tous ceux qui ont été honorés, a-t-elle déclaré, « cela doit être très difficile de prendre ces décisions. C’est aussi très inspirant. Alors que nous regardons vers l’avenir, de nouvelles femmes vont émerger, assumant certains de ces rôles, et ce sont celles qui ont été reconnues aujourd’hui qui vont inspirer davantage de femmes dans la chaîne d’approvisionnement la saison prochaine ».

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.