Un expert canadien en sécurité salut une nouvelle initiative de la Maison Blanche

David Shipley, co-fondateur et PDG de Beauceron Security, de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a décrit cette semaine une nouvelle stratégie annoncée plus tôt par l’administration Biden comme quelque chose « d’audacieux, d’intelligent et qui montre la profondeur de la réflexion et de l’engagement des États-Unis envers les TI ».

Lundi, la Maison Blanche a lancé la National Cyber ​​Workforce and Education Strategy (NCWES), qu’elle a décrite comme une « première approche globale du genre visant à répondre aux besoins immédiats et à long terme en main-d’œuvre en TI », aux États-Unis.

Selon un communiqué, « pourvoir les centaines de milliers de postes vacants dans le cyberespace à travers notre pays est un impératif de sécurité nationale et l’administration fait des investissements générationnels pour préparer notre pays à devenir le leader de l’économie numérique ».

« Le NCWES est positionné pour donner à chaque Américain qui cherche à participer à notre écosystème numérique et souligne le besoin critique de pourvoir un grand nombre de cyber-emplois vacants. »

« De nombreuses communautés actuellement sous-représentées dans la main-d’œuvre en TI ne se voient pas dans les cyber-emplois ou ne sont pas conscientes de l’énorme opportunité de rejoindre cette main-d’œuvre importante et croissante. Le NCWES vise à donner aux Américains les moyens de poursuivre ces cheminements de carrière en TI. Beaucoup de ces emplois sont accessibles avec un certificat ou un diplôme d’un collège communautaire. »

Le communiqué poursuit en expliquant « qu’aucun acteur ne peut à lui seul affecter le changement nécessaire à grande échelle. Cela signifie que toutes les parties prenantes – y compris les éducateurs, l’industrie, le gouvernement, etc. – doivent toutes réaliser les objectifs énoncés dans cette stratégie ».

Parmi les dizaines d’agences fédérales américaines et d’organisations privées qui seront impliquées dans l’initiative figure le ministère des Anciens combattants. Il a annoncé un programme d’apprentissage en cybersécurité pour les vétérans : un programme de développement de deux ans au sein du « VA Cybersecurity Operations Center (CSOC) pour offrir une expérience unique et pratique d’apprentissage et de développement aux apprentis en cybersécurité, et pour encourager une carrière en cybersécurité au sein de la fonction publique fédérale.

« Les apprentis du programme acquerront des connaissances et une expérience en TI grâce au mentorat, à la formation en cours d’emploi et à des cours de formation de pointe. Le programme est un apprentissage enregistré auprès du ministère du Travail et commencera à recruter et à intégrer sa première cohorte d’apprentis en cybersécurité au cours du premier trimestre de l’année prochaine. »

Davis Shipley a déclaré qu’il « aime l’exemple pratique du CSOC des anciens combattants des États-Unis qui crée des opportunités pratiques pour les anciens combattants ».

« Qu’il s’agisse de parrainer des équipes américaines dans des cyber-compétitions d’écoles secondaires et d’universités, de travailler avec des groupes pour promouvoir la diversité dans les TI ou de réfléchir à la cyber-éducation de la maternelle à la 12e année, voici à quoi devrait ressembler une stratégie nationale. »

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.