Dominique Lemoine - 17/03/2022

Balado Hashtag Tendances, 17 mars 2022 — Québec veut plus de numérique en éducation; Promotion du numérique dans le milieu communautaire; et plus.

Bienvenue à Hashtag Tendances, votre résumé des nouvelles technologiques jusqu’à maintenant cette semaine. Nous sommes le jeudi 17 mars 2022.

Québec veut davantage de numérique en éducation

Un montant de 10,6 millions de dollars sur deux ans sera utilisé par le gouvernement du Québec pour ajouter des outils numériques de gestion de données et prise de décision au ministère de l’Éducation et dans le réseau scolaire.

Selon le cabinet du ministre de l’Éducation, ce projet est complémentaire avec la Stratégie d’intégration de l’intelligence artificielle dans l’administration publique.

Québec soutient que ces outils permettront d’identifier plus tôt des difficultés d’élèves, de prévoir des besoins de personnel, d’anticiper des besoins en infrastructures et de mesurer des résultats de pratiques pédagogiques.

L’Institut québécois d’intelligence artificielle, l’Institut de valorisation des données et l’Observatoire sur les impacts sociétaux de l’IA collaborent au projet.

La Centrale des syndicats du Québec, qui représente 125 000 personnes qui font partie du personnel de l’éducation, dit que ce projet requiert de la transparence sur la nature, la sécurité et les modalités de conservation des données recueillies, sur les objectifs poursuivis, et des précautions pour éviter des biais de conception des logiciels et guides.

Promotion du numérique auprès des organismes communautaires

Le projet DATAide vise à convaincre 3000 organismes du milieu communautaire d’avantages liés au numérique, et à accorder des bourses pour qu’ils acquièrent du matériel et des logiciels.

Selon le cabinet du ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, ce projet implique la participation de Nord Ouvert, un organisme de Montréal qui se spécialise en données et en technologies, et il est mené par Centraide du Grand Montréal.

« DATAide vise à sensibiliser, par l’entremise de webinaires, quelque 3000 organismes sur les possibilités et avantages liés à la transformation numérique », selon le gouvernement du Québec.

Un financement public de 5,4 M$ sur trois ans a été prévu pour « accélérer la transition numérique du secteur », notamment des organismes de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Le métavers fait son chemin vers des écoles au Canada

Des étudiants du Collège Lethbridge en Alberta pourront occuper une propriété dans le métavers.

Cette opportunité d’apprentissage intégré au travail s’inscrit dans un partenariat entre l’entreprise de chaîne de blocs et de technologies financières Liquid Avatar et le Collège Lethbridge.

Liquid Avatar met à disposition 9000 parcelles de terrain de sa plateforme de réalité virtuelle dans le métavers. Les étudiants pourront créer un monde virtuel parallèle à leur monde physique. Ces derniers pourront commencer à participer au programme et à des opportunités de mentorat d’ici la fin de l’hiver.

Projet d’habitations fabriquées par impression 3D en Ontario

Un modèle d’habitations fabriquées par impression 3D a été présenté la semaine dernière à Leamington.

Cette présentation s’inscrit dans le cadre d’un projet d’accès abordable à la propriété mené par l’organisme de développement économique de la région Windsor-Essex, par l’organisme Habitat pour l’humanité Windsor-Essex et par l’Université de Windsor.

Grâce au partenariat d’Habitat pour l’humanité Windsor-Essex avec The Bridge Youth Resource Centre, ce projet d’habitations vise des personnes et des couples qui ont besoin d’un logement abordable comme moyen de briser le cycle de la pauvreté.

