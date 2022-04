Accès Internet haute vitesse moins cher pour familles à faible revenu

Pragya Sehgal - 05/04/2022

Une initiative du gouvernement fédéral permet que des accès plus abordables à Internet haute vitesse soient proposés aux familles à faible revenu.

Le gouvernement fédéral a lancé la deuxième phase de l’initiative Familles branchées, qui doit permettre à des familles à faible revenu et à des personnes âgées d’obtenir des vitesses plus rapides et plus de données.

Pour 20 dollars par mois, des forfaits incluront des vitesses de téléchargement cinq fois plus rapides et des vitesses de téléversement dix fois plus rapides. De plus, la quantité de données à utiliser sera doublée, passant de 100 à 200 Go d’utilisation par mois.

Cette initiative du gouvernement du Canada implique un partenariat entre le gouvernement fédéral et 14 fournisseurs de services Internet.

Les fournisseurs Access Communications, Bell Canada, CCAP, Cogeco, Hay Communications, Mornington, Novus, Rogers, SaskTel, Shaw, Tbaytel, Telus, Vidéotron et Westman Communications participent à l’initiative Familles branchées.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Adaptation et traduction vers le français par Dominique Lemoine

