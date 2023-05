Starlink Canada est le fournisseur d’accès Internet par satellite le plus rapide en Amérique du Nord

De nouvelles données de test de vitesse d’Ookla montrent que le service Starlink de SpaceX au Canada est le fournisseur d’accès Internet par satellite le plus rapide en Amérique du Nord continentale.

Cela survient alors que la société a accéléré la cadence des mises à niveau majeures de son réseau de satellites et a lancé 46 nouveaux satellites de nouvelle génération le 27 avril.

L’analyse d’Ookla a examiné les données année après année de HughesNet, Starlink de SpaceX et Viasat en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes, ainsi que de nouveaux marchés de Starlink.

Selon le rapport, Starlink au Canada avait la vitesse de téléchargement la plus rapide parmi les fournisseurs de satellites en Amérique du Nord au premier trimestre 2023, à 93,97 Mbps. C’était environ 40 % plus rapide que le deuxième fournisseur le plus performance, Starlink aux États-Unis.

Starlink au Canada a également atteint la vitesse de téléchargement par satellite la plus rapide, à 9,60 Mbps, suivi de Starlink au Mexique (8,47 Mbps) et aux États-Unis (7,74 Mbps).

Cependant, Starlink, suivi de Viasat et HughesNet, reste à la traîne derrière tous les fournisseurs de haut débit fixe.

Les États-Unis, où Starlink compte beaucoup plus d’utilisateurs, ont enregistré une augmentation de 13 Mbps au cours du quatrième trimestre 2022 et du premier trimestre 2023, mais ont enregistré une diminution de 24 Mbps par rapport à l’année précédente.

Le Canada a également connu une légère diminution de la vitesse de téléchargement du premier trimestre 2022 au premier trimestre 2023, mais a bondi de 28 Mbps au cours des deux derniers trimestres.

En outre, le rapport a révélé que Starlink est le plus populaire parmi les utilisateurs ruraux qui n’ont souvent pas beaucoup de bonnes options Internet, voire aucune, indique le rapport.

Néanmoins, Starlink devrait faire face à une concurrence plus forte alors que de plus en plus de projets de satellites voient le jour. Parmi ceux-ci :

Le projet Kuiper , le réseau satellite en orbite terrestre basse (LEO) d’Amazon. Après que le projet eut été approuvé par la FCC, Amazon a présenté des terminaux grand public, avec des modèles fournissant 100 Mbps et 400 Mbps pour les consommateurs et les entreprises, et des modèles 1 Gbps pour les entreprises, le gouvernement et les applications de télécommunications qui nécessitent encore plus de bande passante.

Les grappes Viasat-3 , qui visent à fournir 1 térabit par seconde (Tbps) de capacité réseau sur chaque satellite. Avec deux autres satellites, Viasat pourrait permettre à ses utilisateurs de profiter de connexions à plus de 100 Mbps

Le plan de constellation multi-orbites de 6 milliards d’euros de l’UE , qui comprend des réseaux GEO (orbite équatoriale géostationnaire), MEO (orbite terrestre moyenne) et LEO, et qui offrira une connectivité à tous les citoyens de l’UE.

L’article original (en anglais) est disponible sur IT World Canada, une publication sœur de Direction informatique.

Adaptation et traduction française par Renaud Larue-Langlois.