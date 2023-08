Xplore offre l’accès Internet par fibre optique à plus de 27 000 résidences et entreprises en région rurale au Québec

Xplore, un fournisseur canadien d’accès Internet 5G, par satellite et par fibre optique en région poursuit l’expansion de son réseau de fibre optique au Québec. C’est ainsi que plus de 27 000 résidences et entreprises des MRC de Pontiac, Les Sources, Vallée de la Gatineau, La Tuque et Papineau peuvent maintenant se brancher à un accès Internet par fibre optique.

Le réseau de fibre optique d’Xplore est financé en partie par le programme Opération haute vitesse du gouvernement québécois. À terme, il s’étendra sur sur 2700 kilomètres et fournira un accès Internet pouvant atteindre 1 gigabit par seconde à plus de 33 000 résidences et entreprises québécoises en région rurale. Xplore prévoit terminer cette étape importante de son projet d’expansion en septembre.

« Avec chaque nouvelle connexion, Xplore confirme son engagement à offrir un accès Internet haute vitesse de première qualité aux consommateurs et entreprises des régions rurales du Québec », indique Charles Beaudet, vice-président des relations gouvernementales d’Xplore dans un communiqué. « Grâce à l’appui de nos partenaires du gouvernement, nous nous apprêtons à offrir de nouvelles options très intéressantes pour les Québécoises et les Québécois qui ont choisi d’habiter en région. »

Voici où en sont les travaux de Xplore dans chaque MRC :

Pontiac : Les travaux sont terminés à 99 %. Une fois achevés, ils permettront à près de 8000 emplacements de se connecter à l’Internet par fibre optique.

Les Sources : Les travaux sont achevés et plus de 3500 résidences et entreprises peuvent maintenant profiter du service Xplore Fibre.

Vallée de la Gatineau : Le déploiement est complété à 70 % et plus de 5500 emplacements peuvent actuellement se brancher au service par fibre optique.

La Tuque : 85 % des travaux sont terminés, et Xplore prévoit les compléter à la fin septembre pour atteindre plus de 1300 emplacements.

Papineau : Près de 70 pour cent des résidences – plus de 9400 emplacements – peuvent profiter de l’accès Internet par fibre d’Xplore.