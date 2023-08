Le gouvernement du Canada offre l’Internet haute vitesse à plus de 1 000 foyers autochtones de Terre-Neuve-et-Labrador

Le gouvernement du Canada annonçait cette semaine un investissement de 10,3 millions de dollars pour offrir un accès Internet haute vitesse à plus d’un millier de foyers autochtones à Hopedale, Makkovik, Nain, Natuashish, Postville et Rigolet dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador.

Cet investissement, qui s’ajoute aux 22 millions de dollars canadiens annoncés en mars 2022 par les gouvernements du Canada et de Terre-Neuve-et-Labrador pour le même projet, contribuera à assurer sa réussite, indique un communiqué.

« L’annonce d’aujourd’hui d’investir 10,3 millions de dollars supplémentaires pour améliorer la connectivité Internet haute vitesse signifiera un service Internet plus rapide et plus fiable pour Hopedale, Makkovik, Nain, Natuashish, Postville et Rigolet », a déclaré Yvonne Jones, secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles. « Connecter les communautés autochtones à l’Internet haute vitesse est une priorité absolue, et ce projet avec le gouvernement du Nunatsiavut nous aide à atteindre notre objectif et à honorer notre engagement à veiller à ce que les communautés autochtones ne soient pas laissées pour compte.

Il s’agit du deuxième investissement substantiel dans l’Internet haute vitesse que la province de Terre-Neuve-et-Labrador obtient cette année. En février, un investissement conjoint provincial-fédéral pouvant atteindre 94 millions de dollars canadiens a été annoncé pour fournir un accès Internet haute vitesse à 36 000 foyers et 350 communautés rurales, éloignées et autochtones de la province.

Ces investissements sont rendus possibles grâce au Fonds universel pour la large bande de 3,225 milliards de dollars qui a pour mission d’offrir Internet à des vitesses de 50/10 mégabits par seconde (Mbps) aux communautés rurales et éloignées du Canada.

Selon le gouvernement, combler l’écart de connectivité à Terre-Neuve-et-Labrador s’appuie sur son engagement à faire en sorte que 98 % des Canadiens aient accès à l’Internet haute vitesse d’ici 2026 et 100 % d’ici 2030.

