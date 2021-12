Walmart permet de payer en ligne par débit Interac

Pragya Sehgal - 13/12/2021

Les clients de Walmart pourront désormais payer avec le service Débit Interac sur Walmart.ca et dans l’application mobile Walmart Canada, ont annoncé Walmart Canada et Interac le 8 décembre.

« Nos clients veulent une expérience d’achat omnicanal. L’ajout de Débit Interac pour tous les achats en ligne et dans les applications fait partie de notre plan visant à élargir notre offre de services et à offrir une cohérence et une inclusion dans le magasinage avec Walmart », a déclaré Jennifer Jones, vice-présidente des produits financiers, services et paiements pour Walmart Canada.

Les titulaires d’une carte de débit Interac émise l’une des institutions financières participantes peuvent utiliser Apple Pay pour effectuer des achats par débit en ligne.

Il n’est pas encore clair si cette option de paiement est ou sera disponible pour les utilisateurs d’Android. IT World Canada a demandé plus d’informations et partagera cette information quand elle aura été clarifiée.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

Tags: achat en ligne