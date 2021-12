Découverte de trois nouveaux copieurs de cartes de paiement

Howard Solomon - 13/12/2021

Les administrateurs Web qui supervisent des sites de vente au détail qui fonctionnent avec la plateforme WooCommerce doivent surveiller des nouveaux copieurs de cartes de paiement utilisés par des pirates informatiques dans les pages de paiement des sites.

L’avertissement provient de l’entreprise de sécurité RiskIQ. Elle a déclaré cette semaine avoir trouvé trois nouveaux copieurs de cartes de paiement qui permettent de cibler des détaillants en ligne qui utilisent le module WooCommerce pour WordPress.

RiskIQ a cité les recherches de Barn2, une entreprise de logiciels qui se spécialise dans les produits WordPress et WooCommerce, selon lesquelles WooCommerce comptait plus de 5 millions d’installations actives de son module gratuit au début de 2021.

Quant à la façon dont les sites ont été compromis, RiskIQ a déclaré à IT World Canada penser qu’il existe des faiblesses dans l’utilisation par les clients compromis de thèmes WooCommerce mal contrôlés et de codes tiers non vérifiés.

Lire l’article au complet sur le site d’IT World Canada (en anglais), une publication soeur de Direction informatique

